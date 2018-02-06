新聞

不妙！美股盤中瘋狂崩跌1579點 港股嚴陣以待

道瓊指數盤中低點大跌1579點。 (圖：AFP)
道瓊指數盤中低點大跌1579點。 (圖：AFP)

美國債市拋售潮觸發外圍股市大挫，亞股現「黑色星期一」。港股昨 (5) 日跳空大幅低開 886 點後，在百億「北水」湧進力挺下，跌幅逐步收窄，收盤只跌 356 點，收報 32245 點，總成交 1704 億元 (港元，下同)，全日 265 檔牛證、逾 30 億份恒指牛證被打靶。

不過，美股情況不妙，當地時間週一 (5 日) 大舉崩跌，瘋狂擴大上週五 (2 日) 跌勢，道瓊指數盤中低點大跌 1579 點，終場收低 1175.21 點或 4.60%，至 24345.75 點；Nasdaq 收低 273.42 點或 3.78% 至 6967.53；S&P 500 收低 113.19 點或 4.10% 至 2648.94；費城半導體收低 62.17 點或 4.72% 至 1255.81。截至香港時間昨晚 11:30，ADR 港股比例指數報 32126 點，跌 119 點；恒指夜期則升 41 點，報 32082 點，低水 163 點。

美股跌幅擴大，港股今 (6) 日嚴陣以待。但市場人士相信，在「北水」積極托市下，港股「牛市」格局未變，在 31000 點有強力支撐。

受美股上周五「黑色星期五」大跌市影響，港股昨甫開市便跌破 32000 點，最多跌 886 點，創逾 2 星期低位。大盤在低位見承接，收盤時跌幅逐步收窄，重上 20 日均線，收盤報 32245 點，跌 356 點。上升港股只有 400 檔，下跌的有 1400 檔，這也令 265 檔牛證、逾 30 億份恒指牛證被打靶，為 2015 年 7 月 8 日以來最多 (當日被殺牛證達 449 檔)，單是騰訊 (0700-HK) 牛證已有 68 檔被殺，恒指也有 88 檔被回收。不過，在「北水」力托下，大盤跌幅快速收窄。

道瓊指數盤中低點大跌1579點。
道瓊指數盤中低點大跌 1579 點。

港股昨日最後跌幅大為收窄，「北水」應記一功。滬深「港股通」淨流入合共 102.34 億元人民幣，創下互聯互通開通以來歷史第二高淨流入，當中從深圳買港股的港股通使用額度，更逾 26 億元人民幣，是歷來最多，令全日港股通買賣成交額達 284 億港元新高。

香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，債市急瀉，令美國 10 年債息已升至近 2.9% 水平，較目前聯邦基金利率區間 1.25% 至 1.5% 高近 1 倍，顯示美國起碼要連續升息 4 次才可追到債息水平，這樣美息將面臨很大的上升壓力，不利於股市。他指出，恒指的初步支持點應在 32000 點，若失守，恒指將進一步下探 31000 點。他建議，投資者不要急於「撈底」。

經歷 1 月恒指升 3000 點後，港股踏入 2 月暫累跌 642 點，相對上周五美股經歷的「黑色星期五」，港股跌幅尚不算嚴重，散戶認為 =, 港股只是技術調整，牛市格局不變。市場人士亦相信，在「北水」積極托市下，即使要消化早前的超升，也只會透過緩慢橫行來調整，在 31000 點有強力支撐。

香港股票分析師協會主席鄧聲興亦表示，部分美股的槓桿比率相當高，一旦美國大幅升息，或可能令有關企業的資金周轉出現問題，這是當地市場目前最擔心的事項。至於港股方面，由於香港公司的盈利不俗，估值仍合理，加上有股息的內銀股成「北水」重點吸納對象，令恒指短期能企於 32000 點之上。

國指昨一度倒升，但全日仍要跌 58 點，收報 13479 點。憂慮美國加息步伐加快，本地地產股跌幅顯著，信置 (0083-HK) 跌逾 3.7%，是表現最差藍籌。傳中證監要求券商不得為客戶強制平倉，加上預期新增貸款理想，帶動部分內銀尾市倒升，建行 (0939-HK) 升 0.7%，在 9 元之上報收，信行 (0998-HK) 更升近 4%。瑞聲獲高盛唱好，股價連升 4 日，收盤再升 4.2%，是表現最好藍籌。

《星島日報》報導，港股隨美股急挫，金管局總裁陳德霖信心喊話，他表示，股市具周期性，港股過去一段時間累積了龐大升幅，出現調整是正常表現。至於調整屬短期抑或長期，他指須視乎經濟數據。

陳德霖提到，美股上周五出現較大調整，源自工資薪酬數據升幅較預期高，與市場此前預期低通脹環境出現落差，引發美股調整。而全球資本市場有關連性，特別是市場情緒會互相影響。

港股走勢

 

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞