不妙！美股盤中瘋狂崩跌1579點 港股嚴陣以待

美國債市拋售潮觸發外圍股市大挫，亞股現「黑色星期一」。港股昨 (5) 日跳空大幅低開 886 點後，在百億「北水」湧進力挺下，跌幅逐步收窄，收盤只跌 356 點，收報 32245 點，總成交 1704 億元 (港元，下同)，全日 265 檔牛證、逾 30 億份恒指牛證被打靶。

不過，美股情況不妙，當地時間週一 (5 日) 大舉崩跌，瘋狂擴大上週五 (2 日) 跌勢，道瓊指數盤中低點大跌 1579 點，終場收低 1175.21 點或 4.60%，至 24345.75 點；Nasdaq 收低 273.42 點或 3.78% 至 6967.53；S&P 500 收低 113.19 點或 4.10% 至 2648.94；費城半導體收低 62.17 點或 4.72% 至 1255.81。截至香港時間昨晚 11:30，ADR 港股比例指數報 32126 點，跌 119 點；恒指夜期則升 41 點，報 32082 點，低水 163 點。

美股跌幅擴大，港股今 (6) 日嚴陣以待。但市場人士相信，在「北水」積極托市下，港股「牛市」格局未變，在 31000 點有強力支撐。

受美股上周五「黑色星期五」大跌市影響，港股昨甫開市便跌破 32000 點，最多跌 886 點，創逾 2 星期低位。大盤在低位見承接，收盤時跌幅逐步收窄，重上 20 日均線，收盤報 32245 點，跌 356 點。上升港股只有 400 檔，下跌的有 1400 檔，這也令 265 檔牛證、逾 30 億份恒指牛證被打靶，為 2015 年 7 月 8 日以來最多 (當日被殺牛證達 449 檔)，單是騰訊 (0700-HK) 牛證已有 68 檔被殺，恒指也有 88 檔被回收。不過，在「北水」力托下，大盤跌幅快速收窄。

道瓊指數盤中低點大跌 1579 點。

港股昨日最後跌幅大為收窄，「北水」應記一功。滬深「港股通」淨流入合共 102.34 億元人民幣，創下互聯互通開通以來歷史第二高淨流入，當中從深圳買港股的港股通使用額度，更逾 26 億元人民幣，是歷來最多，令全日港股通買賣成交額達 284 億港元新高。

香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，債市急瀉，令美國 10 年債息已升至近 2.9% 水平，較目前聯邦基金利率區間 1.25% 至 1.5% 高近 1 倍，顯示美國起碼要連續升息 4 次才可追到債息水平，這樣美息將面臨很大的上升壓力，不利於股市。他指出，恒指的初步支持點應在 32000 點，若失守，恒指將進一步下探 31000 點。他建議，投資者不要急於「撈底」。

經歷 1 月恒指升 3000 點後，港股踏入 2 月暫累跌 642 點，相對上周五美股經歷的「黑色星期五」，港股跌幅尚不算嚴重，散戶認為 =, 港股只是技術調整，牛市格局不變。市場人士亦相信，在「北水」積極托市下，即使要消化早前的超升，也只會透過緩慢橫行來調整，在 31000 點有強力支撐。

香港股票分析師協會主席鄧聲興亦表示，部分美股的槓桿比率相當高，一旦美國大幅升息，或可能令有關企業的資金周轉出現問題，這是當地市場目前最擔心的事項。至於港股方面，由於香港公司的盈利不俗，估值仍合理，加上有股息的內銀股成「北水」重點吸納對象，令恒指短期能企於 32000 點之上。

國指昨一度倒升，但全日仍要跌 58 點，收報 13479 點。憂慮美國加息步伐加快，本地地產股跌幅顯著，信置 (0083-HK) 跌逾 3.7%，是表現最差藍籌。傳中證監要求券商不得為客戶強制平倉，加上預期新增貸款理想，帶動部分內銀尾市倒升，建行 (0939-HK) 升 0.7%，在 9 元之上報收，信行 (0998-HK) 更升近 4%。瑞聲獲高盛唱好，股價連升 4 日，收盤再升 4.2%，是表現最好藍籌。

《星島日報》報導，港股隨美股急挫，金管局總裁陳德霖信心喊話，他表示，股市具周期性，港股過去一段時間累積了龐大升幅，出現調整是正常表現。至於調整屬短期抑或長期，他指須視乎經濟數據。

陳德霖提到，美股上周五出現較大調整，源自工資薪酬數據升幅較預期高，與市場此前預期低通脹環境出現落差，引發美股調整。而全球資本市場有關連性，特別是市場情緒會互相影響。