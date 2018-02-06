【異動股】中國三迪(00910-HK)漲6.667% 土地中标

中國三迪(00910-HK)現報0.4港元，漲6.667%，成交98.4萬股，涉資38.99萬港元。

該公司昨晚公布，自2018年2月5日起：嚴平峰已辭任其公司執行董事職務，及王超已獲委任為公司執行董事。鄭金雲已辭任其公司獨立非執行董事職務，及馬淑娟已獲委任為公司獨立非執行董事。

此外，1月29日晚公告稱，于2018年1月19日，該公司全資附屬福建先科與福建帝源在公開拍賣中成功共同收購位于福建省武夷山市的兩幅土地的土地使用權，總代價約為4.75億元。代價將由福建先科及福建帝源透過項目公司按55%(福建先科)至45%(福建帝源)的比例出資。

土地由武夷山市國土資源局公開拍賣，土地位于福建省武夷山市，總地盤面積約14萬平方米。土地被指定為住宅用地，土地使用權年限為70年。

福建先科及福建帝源已訂立協議并在中國成立項目公司，項目公司成立的唯一目的為發展該項目。目前項目公司尚未成立，但其成立過程已開始，將由福建先科及福建帝源分别擁有55%及45%權益。

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