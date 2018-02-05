日產未來五年擬向中國投資600億元 躋身中國市場前三名

摘要：總計達 1 兆日元的東風日產 2020 中期事業計劃中，將陸續推出逾 20 款電動車型，屆時日產在中國的銷量目標達 260 萬輛，較 2017 年銷量大漲 70%。

在今天（2 月 5 日）於北京舉行的東風日產 2022 中期事業計劃發布會上，在中國銷量最大的日本汽車廠商日產汽車，計劃未來五年在中國投資約 1 兆日元（約合 600 億人民幣），目標是在 2022 年將中國市場年銷量提高到 260 萬輛。

若該目標得以實現，較 2017 年創紀錄銷量 152 萬輛的增幅將達 70%，使其在中國這個占全球總量三分之一的最大汽車消費市場站穩腳跟。

日產汽車高級副總裁兼日產中國管理委員會主席、東風汽車有限公司總裁關潤

去年擔任日產汽車首席執行官的西川廣人曾表示，為了實現自 2017 年 11.7 兆日元提高至 2022 年 16.5 兆日元的營收目標，中國市場是關鍵。

日產計劃到 2022 年在中國市場推出超過 40 種車型，其中一半將是搭載「e-power」的電動車型，以挑戰目前主導中國市場的大眾汽車和通用汽車，並對抗同樣來自日本的本田汽車日益激烈的競爭。

根據新公布的計劃，電動汽車到 2022 年將貢獻日產總銷量的 30%。日產旗下的高端車型英菲尼迪，到 2022 年將有四分之一轉化為電動車型，到 2025 年所有的英菲尼迪車型都將電動化。

600 億人民幣的投資將被投入到電動車生產中心、研究開發和環境領域中去，並主要用於電動車型的生產和銷售。

國家發改委於 1 月 5 日發布《智能汽車創新發展戰略（徵求意見稿）》，文件中提出要率先建成智能汽車強國，到 2020 年智能汽車新車占比達到 50%，積極引導資本加大支持智能汽車創新發展平台。

日產汽車於 2003 年與中國的東風汽車組建合資企業。通用汽車、大眾汽車、本田汽車和豐田汽車在華均設有兩家合資企業，而日產汽車僅通過東風日產這一家合資企業生產和銷售汽車。東風日產希望通過該中期事業計劃的實施，躋身中國前三的合資品牌。

『新聞來源／華爾街見聞』