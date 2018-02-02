美國1月汽車銷量數據好壞各異 消費者偏好轉向皮卡與SUV

路透社報導指出，汽車廠商 1 月美國新車銷量數據好壞各異，多數跡象顯示美國消費者的偏好繼續從小轎車轉向皮卡 (Pickup Truck)、運動型車(運動休旅車，SUV) 和跨界車，而製造商也喜歡這些車款，因為這些車型的獲利能力要大得多。 汽車產業 1 月總銷量較上年同期增 1%。根據追蹤行業銷量的 Autodata Corp，1 月美國轎車和輕型卡車銷量經季節性因素調整後換算成年率 (SAAR) 降至 1,712 萬輛，去年同期為 1,744 萬輛。此前接受路透調查的分析師此前預計，1 月 SAAR 為 1,720 萬輛。



美國汽車銷量在 2016 年觸及紀錄高點後，在 2017 年下滑 2%，預計 2018 年可能進一步下降，儘管經濟穩健。



美國最大的汽車零售連鎖公司 AutoNation Inc 執行長 Mike Jackson 表示，業界已經接受 2018 年銷量可能會略降的預期，但是估計業者不會祭出瘋狂折扣戰來搏命。



通用汽車稱其 1 月銷量增長 1.3%，受助於大宗客戶的銷售 (fleet sales) 增長 16%，普通消費者使用的車型銷量則下滑 2.4%。



福特汽車 1 月銷量下滑 6.6%，零售銷量下滑 4.3%。豐田汽車 1 月銷量增長 16.8%，公司方稱皮卡及 SUV 車型需求強勁。



飛雅特克萊斯勒汽車稱其 1 月新車銷量下滑 13%，受到大宗客戶的銷量銳減 50% 的拖累。但這符合該公司減少低利潤車型的策略。



日產汽車稱其 1 月銷量成長 10%。本田汽車 1 月銷量減少 1.7%。



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