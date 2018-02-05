握拳伸直15秒就能修復血管！5種伸展讓血管軟Q

文／早安健康編輯部

身體柔軟與血管健康，這中間的因果關係到底為何？日本國立健康營養研究所健康增進研究部部長宮地元彥指出，身體柔軟度不佳，也就是肌肉伸縮較為困難，與肌肉相關的血管伸展連帶受到影響。

另一方面，血管壁中的膠原蛋白，與糖結合產生的糖化現象會因此加速動脈硬化的速度，所以身體越僵硬的人高血壓、腦中風或心肌梗塞的機率也越高，都是跟血管硬化的程度密不可分。

還記得日本心臟內科醫師池谷敏郎風靡一時的「殭屍操」嗎？殭屍操的目的是透過四肢的

活動，身體會自然產生「一氧化氮」（NO），它具有修復血管及保持血管暢通的功能，可

以有效降低三高、心臟疾病的機率。殭屍操需要同時原地踏步與擺動雙手，其實還有更簡

單的方法，讓身體也能自行生成一氧化氮不外求！

肩頸伸展

① 自然坐在椅子上，將雙手交叉抱在胸前，用力聳起肩膀至最高，想像讓全身血液都聚集並停留在肩膀。

② 接著一口氣將雙手、肩膀放下，完全放鬆並重複動作數次。

背部伸展

雙腳站開與肩同寬，以十指交握的方式向前伸展雙手。接著一邊將脖頸向前倒，一邊盡量向前伸直雙手，想像能把兩側肩胛骨打得越開越好。

持續 15 秒即可

腹肌伸展

將腹部貼平地板後用兩手撐在地面，接著一口氣扳起上半身。伸展到不會痛的高度即可，撐著 15 秒，接著放鬆，重複 3 次。

持續 15 秒 × 3 次

臀部伸展

① 坐在椅子上，將單腳的腳踝放在另一腳的大腿上。

② 接著將上半身向前倒下，徹底伸展腰部及屁股肌肉，持續 15 秒後，換腳再做一次。

小腿腹伸展

① 雙腳站開與肩同寬，並將單腳向前踏出一大步。接著將往前踏出的那腳膝蓋蹲成 90 度，將全身體重用雙手壓在上頭。後側的腳則往後伸展，讓屁股到小腿肚呈一直線，放鬆 15 秒。

② 將上半身挺起，後腳跟也離地踮起。接著出力伸展後側的小腿肚到阿基里斯腱至少 15 秒，重複 1、2 的動作 3 組後，換腳再做一次。

持續 15 秒

來源：《早安健康》 2018 年 2 月

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