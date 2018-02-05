簡文仁教你6招伸展運動，身體軟Q就不易生病！

文／早安健康編輯部

在螢光幕上總是精神奕奕、動作靈活逗趣的國泰綜合醫院物理治療師簡文仁，你可能想不到他早已年過六十，甚至一次可做四十個俯地挺身，贏過一般年輕男子。保持著日走萬步以上的習慣，簡文仁走路速度也很快，一不注意，他就走在你的前方，得要追趕。

相信大家看到簡文仁，一定都覺得他是健康的典範。說到「身體健康」，簡文仁認為可以從很多方面來看，像「體能」好不好就是一個指標，而身體的柔軟度又是體能好不好的觀察點，第二個則是要看肌力夠不夠， 再來還有協調平衡能力與心肺功能，如果爬個樓梯、走個幾步路就很喘，代表心肺功能不好，體力自然也跟著低落。

身體柔軟度像個「載具」，鍛鍊身體不易受傷

「你要是全身硬梆梆的，體能就太差了。」簡文仁表示：「如果你的手很僵硬，脊椎也很僵硬，動作就會卡卡的，很多日常生活的（動作），都會不方便」所以一般說練體能，重點之一就是把身體柔軟度練好。

簡文仁很生動地比喻，身體柔軟就像是一種「載具」的概念，做各種運動比較方便、不易受傷。同時身體柔軟的人往往也就代表常運動， 不但關節靈活，肌力本質上就不錯，可以說是很多因素彼此互相配合， 朝向身體健康的方向發展。

練好體能，血管更健康

心肺功能健康，跟體能也是有關係的。簡文仁指出，血管的健康跟血管的內皮細胞大有關係，在血液循環好的情形下，可以讓內皮細胞處於健康良好狀態。練體能時，例如有氧運動可以強化心肺功能、提昇血液循環，而練肌力時，肌肉收與縮過程，則可以幫助血液回流。

針對許多人覺得自己懶得動、不能動，簡文仁以鼓勵大家的口吻表示，「運動」其實是我們自主決定讓身體活動，因此，就算是一個簡單的舉手投足都是運動，所以隨時隨地都可以運動，也不是非要刻意做什麼動作才叫運動。如此一來，心理沒有壓力，輕輕鬆鬆、高高興興做運動，效果也會更好，這也是簡文仁為何每回出現在螢光幕上或是在診間指導病患物理治療時，總是精神奕奕、笑容滿面的真正原因。

柔軟身體的 6 招伸展操

想要練身體柔軟度，不一定非要做困難的運動，坐在椅子上也可以辦到。簡文仁推薦幾招簡單好學，又能伸展全身的柔軟操，一起來試試！

肩膀伸展 1

左手向上舉起，從頭部後方繞到右側，試著用手指碰到嘴角。右手也以同樣動作，試著觸碰左邊嘴角。

肩膀伸展 2

雙手合掌。順著手勢儘量向上延伸，雙臂同時夾住耳朵。

大腿伸展

基本式：大腿貼小腿

右手扶牆站立以免跌倒。左腿向後彎曲抬起，用左手托住腳踝的位置，試著往臀部方向推小

腿。此時應感覺到左大腿前側有拉扯的感覺，也就是本動作的目的：伸展股四頭肌。

腳跟踢屁股

站立，為求平衡可手扶牆。兩腳交互向後抬起，並試著用腳跟碰觸臀部。

下肢伸展

手足相會

坐在椅子上，腳伸直， 用同側的手試著摸腳尖，摸得到表示腰椎夠柔軟。

心心相印

與基本式同樣，但試著將腳尖朝上，再用同側手掌心接觸腳掌心，代表伸展的距離比基本式更進一步。

來源：《早安健康》 2018 年 2 月

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