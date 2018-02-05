〈逆勢走紅焦點股〉全球股市動盪 台股反向ETF避險吸金

近期全球公債殖利率不斷攀升，全球股市開始出現震盪。今 (5) 日台北股匯雙殺，國泰投信 ETF 團隊基金經理人蘇鼎宇表示，近日台股本益比明顯攀升至 16.28 倍，短線過熱壓力顯現，抱股過年風險增加，短線除了減碼，建議可以進入反向 ETF 避險。

聯準會預期通膨正在加溫，加上美國總統川普表示將推動 1.5 兆美元的基礎建設，未來通膨可能快速上揚，在通膨較預期快速升溫下，美國公債殖利率將易漲難跌，在美國 10 年公債殖利率突破前高 2.63%，技術面將朝 3% 邁進，投資人擔心 Fed 加速升息、債券殖利率升至 4 年新高因素下，美股收盤重挫，道瓊指數跌幅高達 666 點，創美股史上第 6 大跌點。

台股受到美股上週五重挫影響，早盤就重挫逾 200 點，11000 大關失守，並且摜破月線。另一方面，美元走高，美元兌主要外幣上漲，新台幣匯價回貶，台股受熱錢流入攀新高的春節行情恐提前畫下休止符。

蘇鼎宇表示，近日台股本益比明顯攀升至 16.28 倍，短線過熱壓力顯現。另一方面，台幣從去年 9 月底至近期迅速升值 3.8%，預期將對第一季公布的企業財報造成衝擊，且春節長假前美國公債殖利率節節攀升，美股開始出現劇烈震盪，市場不確定性上升，抱股過年的風險不小。

蘇鼎宇建議，長假前台股操作上宜進行減碼或提高避險意識，短線上可以反向型 ETF，規避農曆長假期間的大盤風險。

台股反向 ETF 今天出頭天，富邦臺灣加權反 (00676R)、台灣 50 反 (00632R)、國泰臺灣加權反 1ETF(00664R) 均漲約 2%。