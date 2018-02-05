股市交投暢旺 香港證監會新年度財政預算或由虧轉盈

港股踏入2018年交投暢旺，證監會或調整2018/19的財政預算，由虧轉盈。2018-19 年度繼續寬免牌照年費一年。

證監會主席唐家成，2月5日於立法會會議上介紹，2018年1月港股平圴每天交投金額達1600億港元(下同)。證監會收入主要來自：證券交易的現行徵費率為 0.0027%,而期貨及期權合約交易的徵費則為每張合約 0.54元或 0.10元。只要港股每天交易額達1200億元，下個財政年度便可望收支平衡。

證監會原預期2018-19年度的預算收入為18.7085億元,同比約增加3,499 萬元 ( 1.9%) 。證監會主要期於證券市場的平均成交額為每日1,090億元，而期貨 /期權市場的平均成交量為每日 410,000 張合約推算。但港股若持續暢旺，將對收入作調整。

2018-19 年度證監會的預算開支為19.9846億元,同比增加 1.1805 億元 (6.3%) 。主要涉及人事費用增加 9,956 萬元(7.7%)，包括新增21個職位作出2,520萬元的撥備,確保證監會有足夠人手履行職責，應付市場的發 展和規管環境的變化。另外員工平均加薪3.8%至4505萬元；還有資訊系統服務費增加；以及向投資者教育中心等機構提供支出增加。

建議新增設21個新職位，主要涉及中介機構部(8 個職位)- 協助推廣香港作為亞洲 衍生工具入帳中心;處理持牌法團持續增加的受規 管活動;以及應付證監會自採用前置式監管方針；及因應持牌人數目增加和引入核心職能主管制度所 帶來的工作量。還有法規執行部(6 個職位)；企業融資部(4 個職位)和機構事務部(3 個職位)。

2018-19 年度的建議資本開支總額為5,696萬元，主要包括電腦系統開發 - 引入「前端」科技,以簡化工作流 程、提升監察市場的能力、改善持份者與證監會之間的資訊接達和交流,以及提升不同的資訊科 技系統所需的開支撥備(3,635萬元)。

證監會預測,截至2018年3月31日,儲備金總額為38.7735億元，2017-18年度預測開支(18.8041億元)的2.06倍。

文：周燕芬

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