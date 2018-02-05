華邦電法說佳音 難敵外資連賣 重挫跌破現增價

華邦電 (2344-TW) 去年獲利創 17 年高點，看好今年 DRAM、Flash 市況健康，全年營運穩健，但是統計自今年 1 月以來，外資連續賣超 14 天，合計已賣超 16 萬 8595 張，今 (5) 日台股大盤重挫，華邦電法說會佳音也無法對抗空方壓力，股價開低，一度跌破現增價 22 元，下探至 21.75 元，盤中跌幅逾 5.3%。

華邦電指出，目前在 DRAM、Flash 兩大記憶體營收占比約各一半，為兩大成長引擎，看好今年 DRAM、Flash 市況仍然健康，將持續增加產能，去年整體月產能 4.6 萬片，今年預計增至 5.2 萬片，DRAM、Flash 全年產能各增加 1 成以上。

華邦電去年第 4 季合併營收含新唐等子公司為 132.06 億元，營業毛利率 38%，季增 1.12 個百分點，年增 9.78 個百分點，歸屬母公司淨利 17.89 億元，每股純益 0.49 元；累計全年合併營收 475.92 億元，營業毛利率 34%，年增 5 個百分點，歸屬母公司淨利 55.51 億元，每股純益 1.54 元。

總經理詹東義指出，今年 DRAM、Flash 市況健康，華邦電在 DRAM、NOR Flash，及 SLC NAND Flash(單層式儲存型快閃記憶體) 3 大產品線需求都很強，全年營運維持穩健。

華邦電去年底完成現金增資，每股現增價格 22 元，合計募得 88 億元作為擴產之用，去年獲利創 17 年高，但是外資卻是持續賣超，上周五賣超 29981 張，統計今年 1 月來賣多買少，累計賣超 16 萬 8595 張。

台股大盤指數今日重挫逾 200 點，華邦電雖然基本面不差，但股價仍是開低走低，以 22.1 元開出，一度下滑至 21.75 元，失守現增價 22 元，盤中跌幅 5.76%。