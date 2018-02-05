中方反擊 中國商務部對美國進口高粱進行反傾銷調查

中國商務部昨 (4) 日宣布對美國進口高粱啟動反傾銷與反補貼調查，這是自美國宣布對太陽能電池板徵收高達 30% 的關稅後，中方對美國首宗反傾銷調查。

美國總統川普 1 月 22 日宣布，對進口的太陽能板徵收最高 30% 的關稅，中國作為太陽能板主要製造國首當其衝。

據中國商務部昨日公告，原產於美國的進口高粱，以低於正常價值的價格向中國出口銷售，存在較大幅度的傾銷。美國高粱進入中國市場的數量出現增長，價格持續下降，這對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，令國內相關產業遭受實質損害及威脅，決定立案調查。

不過，中新網引述商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，這只是一宗正常的貿易救濟調查個案，中方願與美方在相互尊重、平等互利基礎上，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。他強調，商務部掌握的初步證據顯示，美國政府提供高粱補貼。

香港《明報》報導，2013 年以來，美國高粱對華出口額大增，價格持續下降，損害中國高粱產業。中國決定根據中國相關法律和世界貿易組織 (WTO) 規定發起調查。

王賀軍說，中國高粱產業集中度低、種植戶數量眾多，產業難以準備必要的申請文件，由商務部自主發起的調查，可保障各利害關係方的正當權利。

對於川普早前宣布對進口的太陽能板徵收高昂關稅被指是針對中國的說法，北京強調會採取措施，維護正當權益。