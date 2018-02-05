1月財新中國綜合PMI創7年來新高

財新網今 (5) 日發布，1 月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 54.7，較上月提高 0.8 個百分點，創下 2012 年 5 月以來最強勁增幅；包括製造業和服務業 PMI 在內的 1 月財新中國綜合 PMI，上升 0.7 個百分點至 53.7，創七年來新高，顯示中國經濟活動保持穩健增長。

綜合財新網、中國證券網報導， 財新中國通用服務業經營活動指，服務業經營活動增速加快主要得益於新業務進一步增加。服務業新訂單量創下 2015 年 5 月以來最顯著增速。受訪企業表示，此輪增長與新項目執行、公司擴張、拓展新客戶等因素有關。製造業新訂單量增速略有放緩。兩大行業綜合，新訂單量增長顯著，增速與去年年底相近。

伴隨業務需求的增長，服務業企業在 1 月繼續溫和擴張用工規模，增速微升至五個月的最高點，但仍低於長期均值。制造業用工則進一步收縮，收縮率放緩至近三年來最低。綜合來看，整體用工規模打破自去年 8 月以來大致持平的狀態，出現輕微上升。

1 月，服務業積壓工作量結束連續四個月下降趨勢，趨於平穩。製造業則因為產能壓力，導致積壓工作量創下 2011 年 3 月以來最顯著增速。綜合來看，積壓工作量整體小幅上升，增幅有所擴大。

服務業平均投入成本加速大幅上揚，創下 2012 年 4 月以來最強勁漲幅。據調查，這與原材料價格、運輸費用和薪酬等投入成本上升有關。

與服務業相反，製造業成本漲幅明顯收窄，放緩至去年 8 月以來最低點，受此影響，投入成本綜合漲幅放緩至五個月來最低點。 雖然成本壓力較大，服務業與製造業企業在 1 月都放緩了加價幅度，兩者銷售價格創下七個月以來最低。

中國企業對未來 12 個月的前景普遍持樂觀態度，製造業信心度改善至四個月來最高水平，服務業樂觀度則微降至四個月以來低點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，2018 年 1 月財新中國 PMI 顯示，中國經濟開局良好。往前看，製造業需關注需求端的穩定性，而服務業需關注投入成本上升對企業盈利的影響。