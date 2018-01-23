〈川普課太陽能重稅〉中美貿易戰第一槍 裁定對電池與模組 課徵最高30%關稅

美國國際貿易委員會 (ITC) 先前將 201 條款初判結果提交美國總統川普後，美國貿易代表署 (USTR) 貿易代表萊特海澤於 1/22 宣佈，川普已決定採取 ITC 建議，在未來 4 年內，針對進口太陽能電池與模組課徵保護性關稅，起徵的第 1 年關稅高達 30%。

美國太陽能公司 Suniva 於 4 月底申請破產後，便向 ITC 提出申請「201 條款」，並提出第一年電池每瓦 0.40 美元、模組每瓦 0.78 美元的超高門檻，要求 ITC 調查進口太陽能板是否對美國製造商造成損害，ITC 於美國時間 22 日公布的調查結果中，以 4 比 0 的投票結果，一面倒認定美國太陽能業者確實受到太陽能產品進口的嚴重損害。

ITC 將於 10 月 3 日先召開聽證會，進一步確認關稅或其他保護措施結果，再於 11 月 13 日前向美國總統川普建議採取提高關稅或其他補救建議措施，接下來則交由川普做出最終裁定。

而川普的最終裁定日前出爐，決定採取 ITC 提出的方案與建議，在未來 4 年內，對進口太陽能電池與模組課徵保障關稅，第 1 年課徵 30％、第 2 年為 25%、第 3 年為 20%、第 4 年為 15%，雖說最高稅率 30% 低於 ITC 當初建議的 35%，但仍為相當高的關稅門檻，不過，在這 4 年間，每年進口的前 2.5GW(十億瓦) 太陽能電池可免除保障關稅。

據 USTR 聲明中指出，在 2012 年至 2016 年間，中國刻意壓低太陽能電池價格，搶佔全球太陽能電池市占率，且目前中國占全球太陽能電池與模組的比重分別高達 60% 與 71%。