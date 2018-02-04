騰訊系近8年耗資逾200億入股8家A股公司

據記者粗略統計，自2011年開始試水以來，截至2月4日，騰訊系在A股市場上已明确入股8家公司，分别是華誼兄弟(300027-CN)、順網科技(300113-CN)、四維圖新(002405-CN)、剛泰控股(600687-CN)、掌趣科技(300315-CN)、中國聯通(600050-CN)、永輝超市(601933-CN)與海瀾之家(600398-CN)。

耗資215億入股八家公司

據估算，騰訊系入股上述8家公司的合計成本約為215億元，對于超4萬億港元的總市值、2016年淨利逾500億元的互聯網巨頭來說，騰訊系在A股的投資體量非常小。

騰訊系投資一直以來圍繞其産業布局，由影視、網吧平台、車聯網、遊戲再到最近的新零售，對A股合作夥伴的選擇，也透露了其在産業布局的多次變遷過程。近年來騰訊投資速度加快，其在A股的布局也有加速之勢，8筆交易中一半都發生在2017年以後，尤其是近期騰訊在零售方面動作不斷，跑馬圈地的擴張昭然。

就交易方式來看，對于這8家公司，騰訊主要是通過協議轉讓與定增兩種方式入股，除定增價有所折扣以外，協議轉讓價較停牌前股價的折溢價程度均有限。同時，與騰訊對外投資加快相對應的是，在A股接盤的投資主體也趨于多樣化，由原來單一的騰訊計算機系統有限公司(簡稱“騰訊計算機”)，逐漸演變為林芝騰訊科技有限公司(簡稱“林芝騰訊”)及諸多合夥企業，包括騰訊信達合夥企業、騰訊普和合夥企業等。

總的來看，騰訊的對外投資由追随卡位、戰略防禦，逐漸過渡到主動出擊、加強協同。騰訊投資相方人士曾表示，未來騰訊投資的重點在四個方面：優質頭部内容、前沿技術、企業服務、新零售，可以預見的是，未來具備上述資源優勢的A股公司將有機會繼續受益于騰訊的“金手指”。

騰訊入股加大業務融合

綜合騰訊系投資的案例可以看到，無論是作為財務投資還是戰略投資，騰訊系入股後，都會加強與上市公司的業務合作力度，相關公司利用騰訊的互聯網渠道以及大數據等行業資源，通過各類合作機會，也有助于實現線上流量的快速增長。

以騰訊首度試水A股投資的華誼兄弟為例，在2011年5月騰訊駐入後，華誼兄弟與騰訊互動頻繁，多次發布戰略合作公告，合作内容包括騰訊設立“華誼兄弟專區”頻道、影視劇聯合投資拍攝、建立雙方高層定期溝通機制等。在華誼兄弟收購、出售銀漢科技股權的過程中，騰訊也起着重要作用。華誼與騰訊還合作收購一家港股公司，并更名為華誼騰訊娛樂公司(00419-HK)，作為進軍國際市場的并購投資平台。

騰訊對于車聯網龍頭四維圖新的支持力度也不小。四維圖新作為騰訊地圖的基礎地圖數據提供商，將整合旗下公司及公司戰略股東騰訊的車聯網資源，提供車聯網整體生態系統。與此同時，在四維圖新的定增、收購HERE10%股權以及日常的關聯交易中，騰訊均扮演着重要角色。

此外，對于“A股手遊第一股”的掌趣科技來說，公司于2017年6月才引入騰訊作為戰略投資者，但作為遊戲公司，與業内大佬騰訊的合作早有淵源。掌趣科技的多個遊戲産品都曾在騰訊旗下平台上運營。2016年年底，掌趣科技還與騰訊簽訂排他性協議，其手遊《全民奇迹》續作由騰訊在中國區域内獨家代理發行。而騰訊入股後，掌趣研發+騰訊代理的商業模式得到進一步加強，2017年12月底，新掌門人劉惠城曾表示，未來公司將專注于實現以産品研發為導向的戰略轉型，在流量獲取和渠道建設方面，劉惠城認為，公司要持續加強同各大渠道平台在産品運營、推廣、商務、IP等方面深度合作。

即使是對主業是珠寶産業的剛泰控股，騰訊在參與定增以外，還積極幫助公司構建互聯網珠寶平台，打造互聯網珠寶、影視傳媒及娛樂的整體協同效應。2016年2月，剛泰控股與騰訊旗下的深圳市創夢天地科技有限公司簽訂合作意向書，雙方一度合夥成立新興産業投資基金——橫琴創夢奇達股權投資企業(有限合夥)(簡稱“橫琴創夢”)，主要投資于新興産業項目。

值得一提的是，騰訊對于其入股的A股小夥伴們比較“厚道”，截至目前大手筆減持的例子并不多，也不會刻意損害上市公司利益。上述剛泰控股參與的橫琴創夢有限合夥份額已經出清，剛泰控股由此還獲得一筆可觀的投資收益;2013年華誼兄弟6.72億元收購騰訊等持有的銀漢科技50.88%股權，随着銀漢科技2016年收入下降、業績不及預期，騰訊不僅按承諾注銷股票補足業績，而且在2017年6月華誼兄弟減持銀漢科技25.88%股份時，其關聯公司林芝家興信息科技有限公司成為接盤主力，華誼兄弟由此取得淨收益約4億元，為二季度業績環比扭虧做出了重大貢獻。當然，如果未來銀漢科技獨立上市，騰訊這筆投資也將實現更大收益。

股價長期影響有限

對于A股公司來說，能夠引入騰訊作為戰略投資者，不僅在資金、資源等多方面將充分受益，而且大佬的加持也在一定意義上彰顯其價值。在騰訊入股消息發布後，相關公司的股價短期都一度大漲，但從中長期來看，“傍上騰訊”影響卻相當有限，股價能否續上行，仍取決于公司業績是否出現改善。

典型如掌趣科技，彼時引入騰訊，在時點上頗有對沖重組終止利空的意味。2017年6月21日，停牌5個月的掌趣科技以漲停板開盤，但不久即打開漲停，最終收漲5.56%。次日重歸跌勢，不僅很快將複牌首日的漲幅抹去，還不斷創出新低，至今股價又跌去3成。

在掌趣科技股價步步走低的背後，則是其業績的持續下滑。目前來看，騰訊介入對于掌趣科技的業績提振作用有限，公司依然處于轉型陣痛期，去年前三季度主營業務收入、淨利潤分别同比下降5.66%、29.55%，并已預告全年淨利潤將同比下降35.11%-64.61%。

騰訊目前在零售業態方面頻頻發力、攻城略地。數年前宣布與騰訊合作的零售百貨類上市公司就多達十餘家，包括王府井、天虹商場等，除了刺激當時股價一度大漲以外，後續影響非常有限，而這次騰訊砸進真金白銀入股後，能否助力永輝超市業績再上層樓、海瀾之家改善增長放緩頹勢，值得持續觀察。

來源：證券時報網

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