裁員消息頻出 無人貨架行業大洗牌真的要來了？

年關將至，但有些人的日子註定不好過。

日前，一篇名為《作為猩便利第一批員工，我被裁了》的文章發布在脈脈，文章稱“2月1日是猩便利大規模離職的日子，除了北京等重要城市留下一些運維人員外，其他城市就此解散”。

據文內表述，被裁員工多數沒有什麽補償，甚至有的員工被解雇的理由很不合理，諸如“半年試用期不及格、內部考試不通過”等，甚至沒有收到離職證明。

這不是猩便利第一次被傳裁員。一個月前，猩便利被爆在三四線城市撤資，並裁掉三四線城市部分BD。昨日，猩便利官方對此事進行回應稱，公司近期對內部人員、資源進行優化、重組，主要目的是為匹配“精細化運營”下一階段的戰略規劃。

不過，上述文章中的員工表述，猩便利之所以到現在的境地，最大的問題是在於戰略部署和資金鏈斷裂。其指出，公司在戰略部署上偏差太大：三四線城市，一拍腦門就開了。但是，白領需求多樣，貨品種類要豐富，不可能只放自己的貨。即使有自己的工廠也跟不上需求，更不用說沒有。所以，後期的供應鏈跟不上，資金也不充裕，沒開一個月就撤了或者關了。

此前有媒體報道稱，猩便利跟國內某設備合作商訂購1萬台冷櫃無力支付訂購款。猩便利與該公司簽訂兩萬台設備的合同，去年12月底猩便利要求這家公司停止之前商定采購的冷櫃等電器的生產。截至目前，該合同首付款還未支付，猩便利將面臨違約金處罰；該設備合作商還有1萬台冷櫃、2000多台熱櫃未發給猩便利。

縱觀整個行業，猩便利也不是唯一一家被傳裁員的企業。更早前，無人貨架的另一名玩家七只考拉被爆裁掉90%以上的員工，無人貨架項目基本停擺。

七只考拉成立於2017年2月，在4月獲經緯創投的數百萬元天使輪融資，隨後在9月獲得5000萬元A輪融資，由執一資本領投、經緯創投跟投。在兩個半月前，七只考拉才剛宣布實現區域性盈利，並且發布了新產品“考拉盒子”——一款基於微信雲服務的智能終端設備。其突然被爆裁員的消息，讓行業內不少人感覺有些驚訝。

事實上，無人貨架行業內的洗牌在去年下半年已經開始。當時，果小美與番茄便利合並、猩便利收購51零食，均被視為是業內整合的開始。半個月前，業內早期玩家領蛙被便利蜂收購，似乎進一步展示了今年整個行業的走勢。

去年，證券時報·創業資本匯記者采訪多位投資人時，均預測今年將是無人貨架企業洗牌的一年，會有大量玩家出局。新春還沒到，這一預言就要實現了？

公開資料顯示，目前，無人貨架領域至少有超過50個無人貨架玩家入局，其中獲得融資的玩家近30家，行業總融資金額或已超過40億元。與此同時，京東、阿裏、騰訊等巨頭爭相湧入，無疑讓創業企業的生存空間進一步被擠壓。

從2017年下半年開始，無人貨架行業成為新風口，一邊是較早入局的創業企業紛紛獲得巨額資本投資，一邊是京東、阿里、騰訊(00700-HK)等巨頭爭相湧入。但實際上，無人貨架面臨著貨品盜損率高、點位競爭激烈導致成本上升、供應鏈不完善等諸多問題。

金沙江創投董事總經理朱嘯虎在烏鎮大會曾直言，無人貨架不可能盈利。也有分析認為，無人貨架難以獨立生存，會成為其他零售業態的“附屬”工具，比如寫字樓高峰時段運送鮮食的中轉站；便利店、超市、餐廳配送範圍內的體驗站等。

熊貓資本創始合夥人李論曾在接受媒體采訪時表示，無人貨架入局者需要從盈利模式、消費轉化率和供應鏈等方面去思考這一領域可能遇到的坑。

有業內人士直言，盲目追求點位增速的模式，已被驗證為不可行。幸存下來的玩家，或者有紮實的供應鏈基礎，或者有很強的成本控制與盈利能力，或者有強大的戰略資源方。行業洗牌未必是壞事，穿越泡沫淘汰一批玩家，行業價值回歸理性，也能夠剩下精細化運營的玩家。

不過，即便負面纏身，但投資人仍對無人貨架未來的發展有所期待。睿鼎資本高級投資總監蘇家輝表示，2018年，無人零售的商業模式成功與否將會得到市場的驗證，創業公司是否能夠低成本找到用戶、有效降低運營成本、提升用戶對品牌忠誠度並且能在有效時間內獲得資本的青睞，都是決定這一模式是否成立的因素。在一級市場商業模式加速叠代的殘酷競爭中，頭部效應已經屢次被驗證，考慮到每一波新趨勢開始和結束的間隔都越來越短的情況下，加速布點並降低運營成本，盡快實現正向的現金流，才能保證不在真正的競爭到來之前倒下。

證券時報記者 張國鋒

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