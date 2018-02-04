摘要：分析稱，減稅導致可以抵消稅務開支的資產作用降低，該虧損作為資產，需要作出一次減記以反映其價值下降。不過，從長期來看，只要該企業是盈利的，其所需繳納的稅款便是減少的，這將有利於這些科技巨頭未來的財報表現。

本文作者楊清清，來自 21 世紀經濟報導，原文標題《稅改短期效應 多家美科技巨頭營收大增卻轉虧》。

北京時間 2 月 2 日凌晨，谷歌母公司 Alphabet（GOOGL.Nasdaq）、亞馬遜（AMZN.Nasdaq）和蘋果（AAPL.Nasdaq）相繼公布財報。這也意味著，本周的科技巨頭財報的密集發布暫告一段落。

可以觀察到的一個有趣的現象是，多個科技巨頭盈利在第四季出現了年增率轉虧，且是巨額虧損。例如，按照美國通用會計準則，Alphabet 2017 年第第四季凈虧損為 30.2 億美元，相較之下去年同期凈利潤為 53.33 億美元；微軟（MSFT.Nasdaq）凈虧損 63.02 億美元，去年同期凈利潤 62.67 億美元；高通（QCOM.Nasdaq）該財季凈虧損 60 億美元，相較之下去年同期凈利潤為 7 億美元。與此類似的還有 eBay（EBAY.Nasdaq）、英特爾（INTC.Nasdaq）、聯想集團（00992.HK）等。

一方面是巨額虧損，另一方面卻是營收普遍超預期。財報顯示，Alphabet 2017 年第第四季總營收為 323.23 億美元，年增率去年 260.64 億美元增長 24%，超出分析師此前預期的 318.7 億美元；微軟該財季營收 289.18 億美元，年增率去年 258.26 億美元增長 12%；高通該財季營收為 60 億美元，超出市場預期的 59.3 億美元。

「美國稅改之後，企業稅率明明由 35% 降至 21%，然而從表面來看，大批企業反倒財報上轉為虧損，令人愕然，」香港大學 SPACE 中國商業學院客席講師吳奕捷告訴 21 世紀經濟報導記者，「但其實，這只是會計遊戲而已。」

北京時間 2 月 2 日凌晨，微軟股價收於 93.5 美元，微跌 0.81%，Alphabet 下跌 4.65%，eBay 下跌 0.28%，聯想集團則在 1 日財報公布後跌 2.66% 至 4.39 港元，2 日繼續下跌 1.82% 至 4.31 港元。截至 2 月 2 日晚發稿，微軟、谷歌、eBay 仍處於下跌狀態中。

遞延稅資產

多個科技巨頭的財報中，將年增率轉虧的主要原因歸結為美國《減稅與就業法案》（以下簡稱稅改法案）。

北京時間 2 月 1 日，微軟發布報告，最新財季年增率巨虧 63.02 億美元。微軟方面解釋稱，轉虧的一個主要原因是，受稅改法案的影響，微軟出現高達 138 億美元的一次性費用。

Alphabet 則在其 2017 年第第四季財報中指出，由於美國稅改法案，Alphabet 計入 99 億美元額外稅收支出，從而導致其凈虧損 30.2 億美元。高通公司本財季轉虧，同樣是由於稅改法案相關的 60 億美元一次性支出。不過「官司纏身」的高通，其虧損也捎帶有歐盟委員會所處罰的 12 億美元罰款。

與此類似的還有許多：英特爾財報計入稅改法案相關的 54 億美元所得稅支出，導致凈虧損 6.87 億美元，去年同期凈利潤 35.62 億美元；eBay 計入稅改法案相關支出 31 億美元後形成 10.12 億美元凈虧損，去年同期凈利潤則為 72.85 億美元；甚至聯想集團這個港股上市的中國企業，也因稅改計提 4 億美元的一次性費用，從而形成 2.89 億美元凈虧損。

「需要強調的是，本次稅改在財報上的影響與公司日常業務無關，而是遞延稅資產的撇賬。」在接受包括 21 世紀經濟報導在內的媒體採訪時，聯想集團 CFO 黃偉明指出。

所謂遞延稅資產，是指公司可保留過去的稅收減免和扣除優惠，用於抵消未來的稅單。它就類似於支付未來稅款的借據，且通常源自過往的虧損。「聯想集團當初在美國收購摩托羅拉與 IBM 的 X86 業務時計入虧損，這些虧損形成遞延所得稅資產。如今美國稅率下降，相應的遞延所得稅也進而縮水。」黃偉明表示。

「減稅導致可以抵消稅務開支的資產作用降低，該虧損作為資產，需要作出一次減記以反映其價值下降，」吳奕捷指出，「不過，從長期來看，只要該企業是盈利的，其所需繳納的稅款便是減少的，這將有利於這些科技巨頭未來的財報利潤。」

也有業內人士分析，因為美國總統川普在去年年底進行了稅務改革，美國公司只要支付 15.5% 的稅金，就可以把囤積在海外的巨額現金轉移回美國，非流動資產的稅率為 8%，而此前的匯回稅率高達 35%。蘋果早些時候已宣布計劃支付高達 380 億美元的稅金，藉此把 2500 億美元的海外現金轉移回美國。

盈利明星

儘管微軟、高通、谷歌等巨頭紛紛「中招」稅改法案，形成財報上的短期巨虧，但本次公布的巨頭財報中也有盈利企業。

蘋果公司今日凌晨財報顯示，最新財季凈利潤 200.65 億美元，相較去年同期 178.91 億美元增長 12%。Facebook 本財季凈利潤 42.68 億美元，較去年同期 35.68 億美元增長 20%。亞馬遜本季度更是取得 18.56 億美元凈利潤，相較去年同期的 7.49 億美元大增 148%。

值得注意的是，Facebook 儘管凈利潤走高，但仍因稅改導致所得稅準備金增長 22.7 億美元，從而在一定程度上影響了其業績表現。亞馬遜反倒因為稅改取得迅猛的利潤提升。據其財報顯示，在 18.56 億美元的凈利潤中，因美國稅改帶來的稅收減免占 7.89 億美元。

蘋果公司本次財報同樣受益於稅改法案。「擁有遞延稅資產的企業此前都有過大規模損失記錄，因而本次需要進行減記，蘋果公司過去十幾年來一直是盈利的。」吳奕捷指出，「因此，美國稅改的稅率下降，只會令它如虎添翼。」

值得注意的是，微軟公司一直保持盈利，但最終反倒受到稅改影響。「2013 年，微軟收購諾基亞旗下大部分手機業務。原本是計劃使用諾基亞虧損減少其稅務支出，但這次減稅卻令其出現幾十年來的首次虧損。」吳奕捷表示。

『新聞來源／華爾街見聞』