能源國際投資(00353-HK)吉林油田項目32%面積納入自然保護區

能源國際投資(00353-HK)公布，公司全資附屬公司中國年代能源投資與中石油集團訂立一份位於吉林省松遼盆地之「兩井項目」的油田之30年開發及生產合作。由於吉林查干湖國家級自然保護區管理局決定擴大查干湖自然保護區，當中包括納入合約範圍內約為24.7平方公里之面積。受影響範圍佔合約範圍總面積之約32%，影響兩井項目11個油井，以及該項目於2016年12月31日剩餘的合共3.648百萬公噸探明原油儲量之估計數量中，受影響範圍佔約0.708百萬公噸。

公司正與中石油就該決定對石油合約之影響進行磋商。由於磋商處於初期階段，故尚未可量化該決定對本集團財政狀況之實際經濟影響。儘管如此，集團之產油分類自2012年起於相關財務期間一直錄得虧損。儘管減值評估之實際結果仍未落實，目前預期該決定可能會對產油現金產生單位於2017年12月31日之可收回金額造成不利影響。

上述兩井項目的產油業務乃根據中石油與中國年代訂立日期為2007年8月13之石油合約進行營運，內容有關位於中國吉林省松遼盆地兩井區塊一塊總地盤面積約為77.2平方公里之油田之30年開發及生產合作。中國年代已由集團透過日期為2009年9月25之收購協議收購。就2016年12月31日之減值測試而言，石油合約項下有關產油業務之現金產生單位之可收回金額為約4.1478億港元。

受影響兩井項目11個油井之油產量截至2017年6月30日止六個月產油量0.001百萬公噸，佔總油產量之百分比17.44%。

公司正與中石油就該決定對石油合約之影響進行磋商。由於磋商處於初期階段，故尚未可量化該決定對集團財政狀況之實際經濟影響。儘管如此，集團之產油分類自2012年起於相關財務期間一直錄得虧損。儘管減值評估之實際結果仍未落實，目前預期該決定可能會對產油現金產生單位於2017年12月31日之可收回金額造成不利影響。

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