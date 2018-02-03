能源國際投資(00353-HK)附屬順東港務牌照申請仍待審批

能源國際投資(00353-HK)公布，向股東提供有關透過公司擁有51%權益之附屬公司山東順東港務有限公司於中國山東省東營港營運之公司液體化工品碼頭、儲存及物流設施業務最近狀況之最新資料。

順東港務已於2017年9月完成所有必要土地平整及填海建設以及設備安裝。由於港口業務之若干部分營運之牌照申請仍有待審批，故順東港務之商業營運由2017年9月底開始僅部分展開。於2016年10月24日，順東港務訂立租賃協議，以向東營市海科瑞林化工有限公司出租順東港務之港口及儲存設施，每年租金為1.25億元(人民幣.下同)。租賃項下之租賃期(原定自2017年4月1日起開始)已根據1.25億元租賃協議之條款有所延遲，以配合上文闡釋之項目進度延誤，導致未能達致公司原定計劃於2017年下半年確認約2000萬元至3000萬元之租金收入之目標。

據公司董事所深知及盡悉，取得餘下許可證及牌照之延誤之主要原因為在2017年下半年生效之新牌照申請程序所致。董事並不知悉任何就成功取得餘下許可證及牌照之法律障礙。根據於本公佈日期獲取牌照之狀況，公司目前預期於2018年上半年達致順東港務之全面商業營運，惟須待當時已取得餘下許可證及牌照後方可作實。

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