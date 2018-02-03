亞太資源(01104-HK)斥1.26億向聯合地產(00056-HK)購黃金勘探業務

亞太資源(01104-HK)公布，公司之全資附屬公司亞太資源礦業以代價2014萬澳元(約1.26億港元)，向控股股東聯合地產(00056-HK)間接全資附屬Allied Properties Resources Limited，收購Tanami Gold NL全部已發股本約38.09%。

Tanami Gold NL主要業務為黃金勘探。Tanami Gold NL於2017年6月30日之主要資產為已收購勘探及評估、現金以及可供出售金融資產。

Tanami Gold NL的主要業務是項目。根據意向協議，NST擁有該項目的25%權益並將透過全權支付項目恢復商業生產所需之全部開支及成本而擁有項目最多60%權益，恢復商業生產將於該項目之加工廠房翻新後並持續運作30日或已生產5000盎司黃金的情況下達成。

Tanami Gold NL已獲NST授出兩份期權，以出售其於該項目的餘下權益，當中包括出售項目的15%權益(代價為2000萬元澳元現金)或若干在澳交所上市的Northern Star Resources Limited(NST)股份，可由Tanami Gold NL選擇，並可於直至2018年7月31日止或項目達成商業生產後三十日的任何時間進行，而倘於2018年7月31日後方達成商業生產，則Tanami Gold NL可於達成商業生產起計滿三十日前任何時間，行使期權；及出售該項目25%權益(代價為3200萬澳元現金)或若干NST股份，可由Tanami Gold NL選擇，並可於完成商業生產後六個月內進行。

根據Allied Properties Resources Limited提供的資料，Allied Properties Resources Limited就收購事項之原購買成本為約4.17億港元。

現時集團之主要天然資源投資項目為澳洲上市鐵礦石生產商Mount Gibson Iron Limited。經計及意向協議及期權後，董事認為，收購事項為集團將其天然資源投資延展至金礦開採之一次良機。公司視收購事項為其已落實在澳洲之長線投資之延續。此長期投入讓公司除現時涉足之赤鐵礦石外，亦打開澳洲金礦開採業務之全球市場。

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