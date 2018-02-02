匯豐：美元對亞洲金融市場的威脅 比中國還大

匯豐控股研究部認為，僅管亞洲國家的經濟，與中國關係密切，但是這個區域所面臨的市場風險，還是與美國連結較深，美元與美債殖利率的走勢，將影響亞洲國家離岸債券的借貸成本。

匯豐控股中國研究部主管 Zhang Zhiming 指出，美元依然是全球金融體系的主要貨幣，而亞洲借款人在本國境外發行的離岸債券 (Offshore Bonds) 創新高，也加深了美元對亞洲的重要性。

白：亞洲投資級公司債殖利率 (美元計價) 藍：貿易美元加權指數 圖片來源：Bloomberg

Zhang 週三接受香港記者採訪時表示：「亞洲國家與中國經濟息息相關，但從貨幣角度和資金成本角度來看，它們與美元有更多掛鉤。」美國的動態，成為借貸成本的關鍵，當利率上升時，借貸成本亦上升。

Zhang 指出，這些債券的定價依然為「T Plus」不是「CNY Plus」，代表著是以美債殖利率為債券溢價基礎，而不是人民幣的融資資本，若美元上漲，則借貸人需要更多錢來支付利息。

最近美債殖利率上漲，亞洲美元債券利率也隨之上漲，僅管近來美元疲弱的表現，幫助亞洲新興市場減低資金壓力，但如果這種情況發生變化，那處於高槓桿率的亞洲經濟體可能面臨壓力測試。

摩根大通報導，自從全球金融危機以來，中國以外的亞洲新興國家的私人非金融部門信貸，已增長到超過 100％的 GDP，根據國際結算銀行的數據分析，中國的槓桿率同時也有上升，已發展國家的槓桿率則是下降。