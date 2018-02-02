霉運接二連三 德意志銀行已三年未曾獲利

根據 CNNMoney 分析報導，德國最大型銀行週五說，由於美國稅改，衝擊達 14 億歐元 (18 億美元)，財報已連續第三年陷入赤字。該銀行還報告營收亦下降。

短期內，川普政府的稅改對全球企業均造成衝擊。德意志銀行感受尤深，因多年來，該銀行不斷遭到訴訟費用，政府罰款與財務問題的困擾。

德意志銀行執行長克萊恩 (John Cryan) 在發布的聲明中說：「年底，在提撥了與美國稅改有關的費用後，我們全年將會出現稅後虧損。但我們深信，透過持續的成本與風險控管，我們將能創造成長，並提高報酬率。」

克萊恩於 2015 年加入德意志銀行團隊後，進行了大刀闊斧的改革，透過降低成本，減少複雜的業務，協助該銀行與全球對手競爭。

他關閉了數百家分行，並裁員數萬人之巨。週五，他要求投資人要有耐心。

在法蘭克福，德意志銀行股價下跌 6%。自 2014 年初以來，該股價跌幅已逾 50%。

2017 年，德意志銀行虧損達 5 億歐元 (6.25 億美元)。第四季稅項開支便導致 22 億歐元(28 億美元) 虧損。

2017 年，營收下降 12%，原因在於該銀行出售了部份業務，且市場情況具有挑戰性。

但德意志銀行說，美國稅改將公司稅由 35% 降低至 21%，最終將對該銀行有利。