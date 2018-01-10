布蘭特原油等著衝破70美元關口 不過EIA的預測是...

FX168 財經今 (10) 日報導， 國際原油價格周三 (10 日) 亞洲時段進一步刷新三年高位，其中布蘭特原油正逼近每桶 70 美元的整數關口，主要因行業數據顯示美國上周原油庫存可能驟降，且石油輸出國組織 (OPEC) 牽頭的減產持續進行以及需求穩健。此外，包括股市在內的全球市場普遍上揚，也激勵資金流入原油期貨。不過，分析師警告稱市場可能過熱。

報導指出，周三指標布蘭特原油期貨上漲 0.5% 至每桶 69.15 美元，該合約周二 (1 月 9 日) 尾盤大漲 1.5%，並觸及 69.29 美元的 2014 年 12 月來最高水平；同時，周三美國 WTI 原油期貨上漲 0.8%，刷新每桶 63.53 美元的 2014 年以來高位，隔夜收高 2%。

美國石油協會 (API) 周二公布，截至 1 月 5 日當周，美國原油庫存減少 1120 萬桶，至 4.166 億桶，預計為減少 390 萬桶。美國能源信息署 (EIA) 周三將公布官方庫存數據。 此前為了提振油價，OPEC 和俄羅斯等產油國此前已經將減產協議延長至 2018 年年底，以減少庫存過剩對價格的打擊，而這也已經是限產的第二個年頭。

澳洲 Rivkin Securities 的投資分析師 William O‘Loughlin 表示，「OPEC 延長減產協議、庫存下滑，這些都在推動油價上漲。」渣打銀行分析師稱，「我們預計今明兩年石油需求增長將快於非 OPEC 供應增長。」

U.S. Bank Wealth Management 高級投資策略師 Rob Haworth 稱，「市場此時多頭占上風，在當前水平肯定有更多買興。在周三的 EIA 庫存報告公布後，我們將觀察投機者是否會進行一些獲利了結。」

然而，僅管眼下許多承受 2014 年油價暴跌影響的產油國正在利用此輪升勢，但他們對這將刺激競爭對手供應表示謹慎。伊朗方面周二就表示，此輪價格上漲並並未讓 OPEC 成員國雀躍，預計價格上漲會驅動美國產量在 2018 年升高，抵消其它國家減產的效果。

伊朗石油部長周二稱，由於原油減產，以及寒冷天氣導致對石油產品的需求增加，近日油價上漲。但是，OPEC 成員國不希望布倫特原油升破每桶 60 美元，因為價格上漲可能會促使頁岩油產量增加。

EIA 周二稱，預計下月美國石油產量將超過 1000 萬桶 / 日，有望較之前的預期早幾個月觸及紀錄最高水平。

EIA 上調 2018 年美國原油增幅為 97 萬桶 / 日至 1027 萬桶 / 日，之前增幅預估為 78 萬桶 / 日至 1002 萬桶 / 日。同時 EIA 預計 2018 年美國原油產量增幅為 58 萬桶 / 日，產量將進一步升至 1085 萬桶 / 日。

原油價格方面，EIA 預計 2018 年美國 WTI 原油價格為 55.33 美元 / 桶，此前預期為 52.77 美元 / 桶。預計 2019 年 WTI 原油價格為 57.43 美元 / 桶；此外，EIA 預計 2018 年布蘭特原油價格為 59.74 美元 / 桶，此前預期為 57.26 美元 / 桶。預計 2019 年布蘭特原油價格為 61.43 美元 / 桶。