7成大學生寒假想打工希望賺進2.4萬元

馬上就要過農曆新年，學生們早已開始放寒假，不少大學生已經開始打工計畫，根據人力銀行調查，有 77.1% 的大學生想在寒假打工，比例創 10 年以來的新高，有 57.8% 的學生想兼兩份以上的工作，理由 79.1% 是為了賺生活費，還有 6 成的學生是想要存錢，平均希望能賺進 24,350 元。

根據 yes123 求職網的調查，有 77.1% 的大學生有計畫寒假打工，比例高過去年的 75.6%，也創 10 年以來的新高，若以教育部最新統計大專院校學生約 130.9 萬人來估計，大約有 100.9 萬名學生想在今年寒假上工，這當中又有 57.8% 的學生想兼兩份以上的工作。

對於寒假計畫打工，主要的原因分別 79.1% 是為了賺生活費、60.3% 的人是想存錢，還有 55.8% 是為了增加社會經驗，也有 51.3% 的人則是要賺學費、41.5% 的人有學貸壓力，其他原因還有建立人脈、了解未來職場環境、純粹打發時間等。

調查顯示，大學生寒假打工最嚮往的工作，第 1 名是餐飲住宿與休閒旅遊，占了 48.7%、第 2 名是文教業，占了 38.2%、第 3 名是當家教，占了 33.4%，第 4 名是批發零售與貿易，占了 25.5%，以及第 5 名影音設計與時尚藝術，占了 23.2%。

人力銀行指出，對於寒假想打工的大學生來說，平均總共安排 70.4 小時工作，希望能賺進 24,350 元，若是以有意願的 100.9 萬名大學生換算，今年整個寒假的打工財預估可高達 246 億元。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』