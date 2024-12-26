樂迎史上最長寒假！高薪打工榜出爐：領雙倍、最高日薪3200 北中南這3個站職缺最多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-26 10:53

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年終將至，許多大學生已開始迎接最長 58 天寒假！104 人力銀行統計：目前全站有 19.9 萬個兼職工作，比去年同期成長 6%。找年節高薪，餐飲業、彩券行、年貨大街搶攻短期人力，日薪上看 3,200 元；尋特色打工，寵物照顧、遊戲測試、評論寫手，以遠距、嗜好吸引求職者；比交通方便，台北捷運板橋站、台中捷運市政府站、高雄捷運巨蛋站最多打工機會。

104 人力銀行數據顯示，12 月各產業中，住宿 / 餐飲服務業兼職工作機會 9.4 萬個最多、批發 / 零售 / 傳直銷業 3.6 萬個位居第二，企業預期農曆春節民生消費需求提升，先搶短期兼職人力把握商機；文教業 1.9 萬個排行第三，國中小學寒假來臨，家長仍在上班，可能有安親班和寒假營隊需求，文教業招募兼職人力，協助課程和活動順利進行。

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根據 104 人力銀行發布的《2024 年員工 C.E.O. 工作價值認知調查報告》，41.4% 求職者找工作在意交通和地點是否方便，在意程度高居求職因素的第二名。透過「104 通勤地圖」找出 12 月全台各捷運站周邊兼職工作，台北捷運前三名：板橋站 1,118 個、西門 1,075 個、府中 1,073 個，百貨影城、湳雅夜市與西門商圈提供大量兼職機會；台中捷運前三名：市政府 903 個、水安宮 765 個、文心森林公園 740 個，七期百貨商圈與公益路美食一級戰區，有眾多兼職人力需求；高雄捷運前三名：巨蛋 1,205 個、中央公園 948 個、美麗島 858 個，同樣也是因鄰近百貨與新崛江商圈、六合夜市，開出較多兼職機會。

求職者從地圖找工作，搭配捷運附近、學校附近的篩選功能，聰明快速找到交通方便、鄰近生活圈的工作，減少通勤成本。

打工相關排行榜：

彩券行過年工讀 PT：過年買彩券、刮刮樂沾沾喜氣，只要求職者活潑外向、大方機會錄取，日薪上看 3,200 元。

餐飲業兼職人員：過年期間龐大的聚餐需求，餐飲業招募短期人力協助內外場工作，除夕到初三時薪 400 元，額外加發出勤紅包。

年貨大街銷售員：過年前，協助年貨大街商品包裝、出貨、介紹商品與協助顧客試吃，時薪 200 元以上。

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