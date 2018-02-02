公司沒加薪超過9成上班族有意春節賺外快

馬上就要過農曆新年，長達 6 天的假期，有不少上班族計畫兼差賺外快。根據人力銀行調查，有高達 95.4% 的上班族想利用狗年春節期間兼差，大約有 857.2 萬人有意願，創 2009 年金融海嘯以來新高，且已有 37.7% 的人已經開始尋找賺錢機會，有 46.8% 都是因為沒加薪所致。

根據 yes123 求職網的調查，有高達 95.4% 的上班族想利用狗年春節期間兼差賺外快，比例不但高於去年的 94.1%，更創 2009 年金融海嘯以來新高，若以全台受僱就業者 898.5 萬人換算，大約有 857.2 萬人有意願春節上工。

調查顯示，有 37.7% 的上班族已經開始尋找賺錢機會，至於春節想賺外快的主要原因，有 46.8% 是因為「雞年沒加薪，想補貼所得」，還有 45% 是因為「年關到，擔心缺錢」，不過也有 35.3% 的上班族是因為認為「覺得春節期間，工資會比較高」，以及 32.9% 的上班族「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」，還有 20% 的人是「純粹無聊打發時間」。

人力銀行表示，上班族春節期間打工平均希望能賺進外快 15,369 元，若以經常性薪資 39,899 元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己變相加薪 38.5%；工作時間部分，調查也發現，上班族平均會投入 52.6 小時，若以 15,369 元換算，大概每個小時的薪資報酬，需要達到 292 元，約為基本工資 140 元的 2.1 倍。

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