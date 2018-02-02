台灣經濟自由度全球排名第13 得分小進步但排名退後

美國智庫傳統基金會 (Heritage Foundation) 與華爾街日報今 (2) 日共同發布 2018 經濟自由度指數 (2018 Index of Economic Freedom)，台灣在 186 個經濟體中排名第 13 名，較去年下滑 2 名，但總體得分 76.6 分，較去年進步 0.1 分。

在 12 項評比指標中，台灣表現最佳的「自由」等級分，有 6 項指標，包括「經商自由」(93.2)、「財政健全」(90.8)、「政府支出」(90.4)、「貿易自由」(86.2)、「財產權」(84.3) 及「貨幣自由」(83.3)。

表現「較不自由」指標是「勞動自由」(54.9)；台灣進步最多的指標是「財政健全」，進步 7.1 分；退步最多的則是「投資自由」，退步 5 分。

美國智庫傳統基金會對台灣總體評析認為，台灣完整的商業法規與市場開放政策，得以促進貨品及資金的流通，進而使中小企業成為台灣經濟擴張的骨幹。這項評比肯定台灣法制完善，重視對智慧財產權的保護，但也建議台灣加強與其他亞洲國家的商業往來，推動更多改革，以促進競爭與開放。

2018 經濟自由度指數調查期間為 2016 年 7 月至 2017 年 6 月，以 4 大面向 (法規制度、政府規模、監管效率及市場開放)、12 項指標 (財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由)，參考 World Bank、WEF、IMF、OECD 等相關報告進行評比。

國發會今日指出，為落實拚經濟的決心，改善投資環境，去年 9 月 27 日啟動加速投資台灣專案會議，透過各次專案會議的召開，確實解決企業投資遭遇的困難，在排除企業投資五缺障礙、強化招商中心功能，調整組織架構、促進僑外資來台投資、優化新創事業投資環境、法規鬆綁等方面有相當的具體成果。

國發會強調，將持續督促各部會辦理鬆綁事宜，每年將相關機關改革措施彙整提供傳統基金會參考，以利該會在評比時充分掌握台灣各項改革進展及成果。