台灣人家庭財務上 最擔憂5大風險

根據滙豐集團發布最新調查報告《守護的力量：面向未來》顯示，超過 7 成的台灣民眾，逾半數收入均分配在家庭成員身上，因此，最擔憂 5 大風險影響家庭財務狀況，包括自身罹患重大疾病、伴侶或家人罹患重大疾病、被裁員、收入減少以及生活開銷大幅增加。

滙豐調查顯示，多數台灣民眾認為家人的健康與福祉，是未來最重要的事，69% 的台灣父母為其子女提供經濟支持，也有超過一半 (54%) 的子女為其父母提供經濟支持。

調查也發現，每 5 位民眾，就有 1 位認為自己的財務狀況，僅能大致維持每日開銷。其中，每 4 位就有 1 位認為，自己的財務狀況完全無法維持每日開銷，甚至需要其他家人與社會的援助才能勉強支應。

整體來看，台灣人普遍認為，5 種風險事件的發生，會對自身財務狀況帶來威脅，包括自身罹患重大疾病 (48%)、伴侶或家人罹患重大疾病 (42%)、被裁員 (39%)、收入減少 (29%) 以及生活開銷大幅增加 (27%)。

然而，調查顯示，超過半數的台灣人，未規劃可提供定期定額保障的保單，來防止家庭在其患病或失能的風險下，維持財務狀況，因此，滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示建議，民眾可做一個保障型的規劃，讓人在生活的各種需求中取得平衡，並讓家庭財務狀況更加有保障。