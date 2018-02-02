台股盤前─大盤封關前結帳賣壓湧 要靠這兩檔穩盤

台北股市在面臨雞年股市封關的前的賣壓同時，證券分析師黃漢成今 (2) 日指出，大盤將要靠台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 表現穩住大盤，台股表現上，也將呈現量能萎縮的狹幅震盪格局。

而國泰證期顧問處協理簡伯儀也表示，現階段投資人並不適宜過度追高。

在美股的走勢方面，由於投資人擔憂利率上升，美國股市震盪整理，收盤漲跌互見。道瓊工業指數盤中一度上漲 157 點，也一度下跌 135 點，終場收高 37 點。分析師說，2018 年以來，債券市場大多下跌。近來賣壓進一步加劇，推升殖利率走高，對股市屬利空。



由收盤指數來看，道瓊工業平均指數收高 37.32 點或 0.14% 至 26186.71。Nasdaq 指數收低 25.62 點或 0.35% 至 7385.86。S&P 500 指數收低 1.83 點或 0.06% 至 2821.98。費城半導體指數收低 6.43 點或 0.47% 至 1355.07。

而台北股市 1 日集中市場昨日收盤上漲 56.46 點或 0.51%，收盤指數報 11160.25 點，市場成交作為 1212.33 億元，成交量也較前一日萎縮。而今天將更面臨丙種金主的結帳賣壓湧入。

在年關前，黃漢成表示，無人商店概念股正夯，可留意凌巨 (8105-TW)、穩懋 (3105-TW)、環宇 - KY 及元太等個股；至於漲多類股如矽晶圓類股則必須留意市場的結帳賣壓。

在市場訊息方面，行政院拍板定案「當沖降稅」將延長 2021 年 4 月 27 日；國巨 (2327-TW) 再度漲幅部分規格被動元件售價。