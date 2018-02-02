說好的深化黃金時代 梅伊卻拒簽一帶一路 中國很納悶

英國《金融時報》昨 (1) 日報導，英國首相梅伊 (Theresa May) 拒絕應中方要求，在訪華期間簽署有關「一帶一路」的諒解備忘錄，原因是西方有不少人擔心，這一龐大基礎設施工程的合同不透明，而且偏袒中資企業。

報導引述接近談判的一名人士表示，中國「從 (去年) 聖誕節之前就開始」向英方施壓，要求梅伊書面支持「一帶一路」項目。梅伊周三 (1 月 31 日) 在人民大會堂發表講話，表示「歡迎 (一帶一路) 帶來的機遇」，但她同時補充：「我們討論了英國和中國將如何繼續共同努力，以確定我們如何才能以最佳方式在整個地區開展『一帶一路』倡議的合作，並確保它符合國際標準。」

《金融時報》指出，拒絕簽署該備忘錄給梅伊的訪華之行帶來摩擦。「我們說我們同英國有着黃金時代的關係，所以如果英國不簽署這個協議，那將使我們納悶。」一名中國官員在倫敦表示。

分析人士稱，在北京方面看來，「脫歐」給英國帶來的脆弱性是一個機遇。「中方明顯感覺到一個契機，因為英國首相在國內處於弱勢，真的需要從中國帶回一些好消息。」

《星島日報》引述柏林智庫墨卡托中國研究中心專家加斯珀斯 (Jan Gaspers) 表示，諒解備忘錄在國際關係中比口頭聲明或聯合公報更具約束力。

新華社昨天發表評論，強調「一帶一路」建設可成為英國拓展發展空間的大好舞台。英國在政治、法律、文化、金融方面的傳統影響力，都讓其能在「一帶一路」建設中找到用武之地。評論又稱，後「脫歐」時代的震盪，讓英國日益認識到，若想真正打造「全球化英國」，找到新的有力合作夥伴十分重要。