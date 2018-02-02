美股盤後─擔憂利率上升 股市震盪整理 漲跌互見 等待就業報告

投資人擔憂利率上升，美國股市週四震盪整理，收盤漲跌互見。道瓊盤中一度上漲 157 點，也一度下跌 135 點，終場收高 37 點。

分析師說，2018 年以來，債券市場大多下跌。近來賣壓進一步加劇，推升殖利率走高，對股市屬利空。



道瓊工業平均指數收高 37.32 點或 0.14% 至 26186.71。

Nasdaq 指數收低 25.62 點或 0.35% 至 7385.86。

S&P 500 指數收低 1.83 點或 0.06% 至 2821.98。

費城半導體指數收低 6.43 點或 0.47% 至 1355.07。

美國 10 年期債券殖利率上升至 2.79%，30 年期債券殖利率去年五月以來，首度突破 3%。

週四為 2 月第一個交易日。1 月，S&P 500 與道瓊創下自 2016 年 3 月以來最佳單月表現，Nasdaq 則創下自 2015 年 10 月以來最大單月漲幅。

分析師說，歷史上，1 月股市表現強勁，傾向帶動股市全年上漲。

今日稍早，美國公布第四季生產力下降 0.1%，較預期疲弱，股市因而遭遇賣壓。分析師預估第四季生產力為上升 1%。

分析師說，第四季生產力不但低於預期，而且還下降， 理論上，會導致通貨膨脹上升。德國股市大跌，亦對美國股市構成進一步壓力。

德國 DAX-30 指數週四大跌 1.4%。

分析師說，股市要持續走高，科技股財報是關鍵。約 51% 的科技公司已公布財報，其中 86% 獲利高於預期。

週五，美國將公布 1 月就業報告，為投資人所重視。分析師預估美國 1 月新增就業 18 萬人。