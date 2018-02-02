【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆權值指標股走揚，台股跳高上漲

台積電、鴻海、大立光等大型權值股連袂走揚，加權指數跳漲開高走高，盤中多方力道減弱，漲幅縮小，指數收盤上漲逾 56 點。終場台指期上漲 62 點 (+0.56%)，逆價差 0.25 點，電子期上漲 4.05 點 (+0.87%)，正價差 0.29 點，金融期上漲 0.6 點 (+0.05%)，逆價差 1.63 點，非金電期上漲 17 點 (+0.13%)，逆價差 4.5 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1203 口，淨空單部位 1950 口；投信淨空單減少 457 口，淨空單部位 35344 口；外資淨多單減少 1736 口，淨多單部位 47947 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收上影線紅 K 棒，指數在週均線附近震盪整理，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1212 億元，外資上市現貨買超金額約 13.78 億元，期貨未平倉淨多單 47947 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.75 變動到 1.79，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 11,200 點，賣權維持在 10,800 點，外資選擇權淨空單部位 196,277 口。

