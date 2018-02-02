【大慶證券】投顧盤前－蘋果財報亮眼 電子領軍反攻

◆盤勢分析

美股昨晚四大指數漲跌互見，市場仍在進行對於升息、通膨、減稅以及未來美國基礎建設的調整，短線上資金持續從債市撤出，美國 10 年期公債殖利率上升至 2.79%，30 年期債券殖利率突破 3%，而美元指數短線也持續弱勢，高盛看好市場可能已經達成供需平衡，並預期布倫特原油今年將突破每桶 80 美元，推升油價昨晚走高 1.6%，而美國公布第四季生產力下降 0.1%，差於預期的上升 1%。短線來看，今晚的就業數據加上未來的升息以及通膨預期仍將牽動美股表現，由於波段漲多，加上目前市場持續調整資金流向，研判美股將維持高檔震盪整理趨勢不變。

蘋果盤後公布上季財報，受惠 iPhone X 業績亮麗，上季獲利與營收雙雙創下歷史新高，iPhone 平均售價更優於預期，激勵蘋果股價盤後大漲逾 3%，以財報內容來看，上季蘋果營收年增 13% 至 882.93 億美元，高於市場平均預估的 873 億美元，改寫歷史新高，EPS 年增 16% 至 3.89 美元，也創歷史新高，且優於市場預期的 3.84 美元，不過上季整體 iPhone 銷量衰退 1% 至 7732 萬支，低於市場預期的 8000 萬支，而蘋果預期本季營收為 600~620 億美元，低於市場預期的 657.3 億美元。整體來看，蘋果財報打破市場悲觀的預期，短線有望展開反彈，對今日的台灣供應鏈來說，將為正面訊號，看好 3D 感測以及 PCB 等供應鏈

台股昨日開高震盪緩步走高，權值股撐起盤面半邊天，由於外資短線轉買讓台股守住月線，昨日多方趁勝追擊，包括台積電以及召開臨時股東會的鴻海，都是盤面多頭焦點，尤其鴻海集團在經歷先前股價低迷後，包括鴻海、臻鼎、鴻準、訊芯等都有所表現，而 OTC 則是虎頭蛇尾，中小型股早盤雖一度衝高。但在即將過年，業內以及丙種資金結帳的壓力下，大多數個股都留下上影線，僅少數有題材的族群如被動元件、5G、LED、小面板等相對強勢，反而是市場看好的 3D 感測、原物料、電動車等都只有一日行情，由於近期面臨年關前結帳壓力，加上一月營收將陸續公布，雖然大盤態勢依然偏多，但中小型股一日行情的走勢恐持續上演，研判要在封關前 2-3 日才有機會止穩，看好族群包括矽晶圓、AI、3D 感測、原物料、電動車等，操作上應避免追高，以低接為主。

