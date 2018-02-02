【統一證券】盤前分析－高檔震盪盤堅、持續偏多操作



◆盤勢分析

近期兩大不確定性因素: 美國 FOMC 利率決議與川普國情咨文演說皆符合市場預期，加上國內經濟數據佳、台股技術面持續偏多，後市表現仍值得樂觀期待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國 FOMC 會議維持利率目標 1.25% 至 1.5% 不變，符合市場預期，雖然會後聲明預期 2018 年通膨將走高、用詞轉趨鷹派，投資人解讀 3 月升息信號；但由於整體基調與先前市場氛圍相近，因此預計對股市影響有限。此外，美國總統川普國情咨文演說表現中規中矩，並未特別提及貿易保護議題，亦令市場緊張解除。由於近期較重要之兩大不確定性因素消除，加上標普 500 企業中，201 家公布財報，優於預期比率達 82%，美股可望續創新高。

第二、行政院主計處 1/31 發布 2017 年經濟成長預估，受惠於出口與民間消費皆優於預期，預估第四季成長率達 3.28%，創近 11 季以來新高，並優於南韓 3%、新加坡 3.1%，全年經濟成長率達 2.84%，亦創近 3 年最高；主計處樂觀指出，在出口、消費、來台旅客皆優於預期下，2018 年經濟成長力道將持續增強。經濟部統計處 1/23 公布 2017 年 12 月工業生產指數及製造業指數，其年成長率各連續 8 個月與 20 個月正成長，並樂觀預期 2018 年 1 月製造業指數年增 5% 以上、第一季將可望維持正成長。

第三、技術面觀察。昨日台股重新站回短中長期均線之上，由於中長期均線皆維持向上走揚格局，且月線站上 11,000 點，搭配成交量能穩健維持在 1200 億元至 1700 億元、尚未出現過熱跡象，加上 KD 指標即將黃金交叉，多頭格局不變，可望再創新高。

第四、昨日盤面觀察。蘋果公司於美國時間 2/1 公布財報，儘管市場對 iPhoneX 銷售有所疑慮，但仍對 2018 年 iPhone LCD 版樂觀期待，激勵台積電、大立光、鴻海股價率先表態，皆漲逾 1%，並帶動光學股玉晶光與華晶科均漲逾 2%；具漲價題材且跌深個股亦吸引買盤湧入，被動元件族群凱美與康控 - KY 皆強勢漲停，智寶則漲逾 5%。

