

◆盤勢分析

1. 投資人擔憂 Fed 今年恐有 4 次升息，再加上等待週五就業報告，使得美股週四呈現震盪整理，收盤漲跌互見。四大指數僅道瓊呈現小漲 0.14%，NASDAQ、S&P 500 與 SOX 則是呈現小跌。近期美股拉回整理後，目前仍在 20 日均線之上，多頭架構不變，宜觀察 20 日均線支撐。

2. 蘋果於盤後公佈 2018 第一財季財報，獲利優於市場預期，盤後上漲 3.41%，惟 iPhone 銷售不如預期，供應鏈出貨恐怕下滑，蘋概股股價極短線或有蘋果財報優於預期而受益，但出貨下滑影響仍將反應於實質營收與獲利，操作上仍須謹慎，宜待 2 月下旬 MWC 大會，智慧型手機零組件概念股或有表現機會。

3. 週三美股止跌回穩，激勵週四台股呈現開高，電子股表現較佳，金融、非金電個別族群表現，惟續攻力道不足，終場僅僅上漲 56.46 點，漲幅 0.51%，收在 11160.25，成交金額僅有 1212.32 億元。

4. 觀察台股技術面，近期回檔守住 20 日均線後止跌回穩，日 KD 亦在 50 附近獲得支撐，短線或有機會在止跌後續攻，惟台股於 1/23 見 11270 高點後，K 線頻頻留上影線（週四 K 線終場亦留上影線），且近期高檔震盪整理過程中，量能已經出現萎縮，代表短期量能趨勢的 5、10、20 日均量出現走跌，在量能沒有放大突破 20 日均量 1350 億元之前，預計台股恐將仍是於高檔震盪整理。農曆年長假在即，預料量能不易放大，不過由於台股中長期均線呈現多頭排列，預計下檔空間有限，整理區間約在 11000-11250。觀察台股籌碼面，外資 + 13.78 億元、投信 - 1.24 億元、自營商 - 1.13 億元，三大法人合計買超 11.42 億元。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.84%、金融 - 0.01%、非金電 + 0.13%、櫃檯市場 - 0.18%，電子股走勢相對強勢，金融、非金電則是維穩，整體而言權值個股沒有出線，盤面僅能流於個別族群表現，台股若要再次挑戰 11270 高點，佔權值且經過適度整理的金融股與台塑集團股將具關鍵，否則台股將難脫高檔區間整理格局，若是呈現高檔區間整理格局，盤面將以個別族群表現為主，短線電子股聚焦於光學、LED、網通、矽晶圓、封測、PA、PCB 與電競，非金電聚焦於水泥、食品、百貨、塑膠與部份生技。

6. 在電子股部份，週四權值電子股稍有表現，支撐電子類股指數成為盤面最強勢的區塊，包括 2330 台積電、2317 鴻海、2412 中華電、2454 聯發科、3008 大立光週四皆有小漲，仍是台股整理過後續攻與否的重要關鍵。個別族群部份，短線電子族群聚焦於光學、LED、網通、矽晶圓、封測、PA、PCB 與電競，光學以二線股表現較佳，指標股 3406 玉晶光、3504 揚明光，操作上或可留意 6209 今國光、3630 新鉅科；LED 指標股 3339 泰谷、2426 鼎元，操作上或可留意 2448 晶電、6168 宏齊；網通股指標 3450 聯鈞，操作上留意 2345 智邦、5388 中磊；矽晶圓指標股 5483 中美晶，操作上 3532 台勝科、6488 環球晶或可留意；封測指標股 6239 力成、6257 矽格、6451 訊芯 - KY，操作上留意 2449 京元電、3265 台星科；PA 指標股 2455 全新、4971IET-KY，操作上留意 3105 穩懋；PCB 指標 5439 高技，操作上聚焦於 2367 燿華、5349 先豐；電競焦點仍在 2376 技嘉、2377 微星。

7.2327 國巨再度調漲產品價格，亦有日本大廠京瓷退出中低階被動元件的訊息，被動元件相關個股持續有表現機會，指標股 2327 國巨外，2472 立隆、2492 華新科、3090 日電貿、6449 鈺邦亦值得留意。

8. 在金融股部份，週四佔大盤成交比重 3.67%，近期持續呈現整理格局，惟整理姿勢仍高，隨時有機會成為台股挑戰高點的重要助攻部隊，官股銀行整理姿態最高，2801 彰銀、2880 華南金、2886 兆豐金、2892 第一金將具指標，佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金亦扮演關鍵角色。

9. 至於非金電，近期題材仍是圍繞於新台幣升值、原材料上漲，以及最具個別族群表現特色的生技股，新台幣升值趨勢不變下，食品、百貨、觀光週四稍有整理，惟趨勢偏多不變，震盪逢回或可持續留意，食品指標股 1216 統一，百貨聚焦 2903 遠百、2912 統一超，觀光指標仍在 2731 雄獅；原材料上漲則是以水泥、塑膠為操作主軸，水泥焦點在 1101 台泥、1102 亞泥，塑膠聚焦於台塑集團股，以及部份塑膠二線股，技術面趨勢偏多沒有破壞者，可留意 1301 台塑、1326 台化、6505 台塑化、1305 華夏、1313 聯成、1314 中石化；生技股則是以個股表現為主，操作上 1565 精華、3224 三顧、8279 生展、4105 東洋、4107 邦特或可留意。

