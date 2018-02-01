〈當沖降稅延長3年〉納入自營商有助降低交易成本 下一步研議資券互抵降稅

行政院今 (1) 日拍板當沖降稅延長三年，並擴大適用範圍至證券自營商。對此，據金管會統計，當沖降稅實施後，台股量能增近 5 成，其中，當沖交易近 9 成都是散戶，初估因自營商的當沖交易量不大，對稅收幾無影響，但可降低券商交易成本。據了解，金管會下一步將研議資券互抵降稅的可行性與必要性。

去年 4 月 28 日起，當沖交易的證交稅稅率從原本的千分之 3 降為千分之 1.5，實施時間預定一年，適用對象則為「受託買賣」交易。也就是說，只有委託券商下單買賣的投資人，從事當沖交易才能享有減半的稅率，至於從事自行買賣或避險的自營商，則未在適用範圍內。

在券商公會強烈建議下，行政院今天除了拍板當沖降稅延長三年，至 2021 年 4 月 27 日，也將自營商的買賣納入當沖降稅適用範圍。

當沖日均成交值從降稅前的 104 億元，降稅後提高到 353 億元，每天證交稅稅收也從 0.31 億元提高至 0.54 億元。財政部按此數據推估，當沖降稅延長後，相關稅收仍會增加。

但擴大納入了自營商，對於量能和稅收是否會進一步提升？金管會初估，因自營商的當沖交易量不大，對稅收幾無影響，但可降低券商交易成本。

主要是因為自營商通常只有在避險需求時才會做當沖交易，因此自營商的當沖交易量不大，但納入自營商後，有助券商的交易成本可降低。

除此之外，由於「資券互抵交易」與「現股當沖」都是投資人在同一帳戶於同一營業日對同一檔證券進行買進、賣出以賺取當日價差的交易行為，但在去年實施當沖降稅後，資券互抵交易量大舉被排擠，因此，金管會透露，券商公會也希望資券互抵交易部分，可比照當沖，只課千分之 1.5 的證交稅，尚在研議中。

由於資券互抵的開放是現股當沖前的措施，如今現股當沖開放後，希望信用交易可以回到本質的融資融券業務，但因券商公會有所提議，金管會已請證交所以及櫃買中心進一步研究，未來有必要時金管會會再提出。