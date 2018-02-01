大同布局太陽能 將與財務性投資人合設太陽能電廠公司

大同 (2371-TW) 今 (1) 日董事會通過第二階段太陽能相關投資，合計將在台南七股漁光特區建置 120MW 的太陽能電廠，另外，將以不超過 16 億元與財務性投資人合資設立太陽能電廠公司。

大同指出，董事會繼去年 12 月 21 日通過在台南七股漁光特區投資建置 40MW 太陽能電廠案後，今日再決議通過增加投資建置 80MW 太陽能電廠，累積將在漁光特區建置 120MW 的太陽能電廠。

大同表示，因應太陽能電廠的建置，將須建置大型變電站，及與台電併網相關設施，因屬龐大的基礎設施，應有足夠規模的太陽能電廠才能充分發揮其投資效益，大同將陸續爭取更多案場建置機會，並報請董事會通過後，陸續投資，加速擴大在太陽能電廠的市場地位，增加長期穩定的營收與獲利。

大同指出，由於資金需求非常龐大，除積極辦理現金增資外，也擬引進大型財務性投資人，共同參與太陽能電廠的建置，將有助公司能以長期穩定的資金，加速完成大規模太陽能電廠的建置。

大同董事會決議通過，以現金投資與財務性投資人共同參與合資設立太陽能電廠公司，初期該合資公司預定股本為 40 億元，將以不超過 16 億元參與投資。

大同表示，截至去年底止，已累積掛錶 70MW 以上，取得太陽能電費收入；政府積極推動再生能源建置，太陽能電廠也朝向大型化發展，藉由過去建置實績、長期在大電力相關之輸配電設備及整合能力、太陽能產業鏈垂直整合能力，陸續取得大型太陽能電廠的建置案。

大同強調，投入智慧電網領域多年，未來因應大型案場的建置，需要配合微電網系統及儲能管理，也將成為未來發展的核心業務。

