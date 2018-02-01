林蔚山辭大同董事長 林郭文艷接任

大同 (2371-TW) 董事長林蔚山在今 (1) 日董事會中辭任董事長一職，並在會後辭去大同董事職務；董事會決議推舉林蔚山擔任大同集團總裁，且推選林郭文艷接任董事長。

林蔚山今日發出辭職聲明指出，自 1972 年被聘為總經理，2006 年擔任董事長迄今，兢兢業業為大同服務奉獻已達 46 年，在大同要歡慶百週年時，對是否要辭任董事長一事思考很多、也很久。

他強調，深愛大同，也像祖父與父親一樣，願為公司設想最佳策略方案，也全心付出；一定以最大力量捍衛個人清白，但司法是非常冗長的程序，這期間個人常忍受某些媒體不實報導的屈辱，真是身心煎熬，也甚為不公；經多方考慮，今天向董事會提出辭呈，辭任大同董事長職務。

林蔚山表示，大同歷經多年承受華映 (2475-TW) 鉅額投資虧損，如今華映與綠能 (3519-TW) 開始轉盈，大同也重新站上新事業成長的軌道，現在已過 70 歲，也正值大同歡慶百週年，緬懷創辦人及故總裁對台灣經濟發展與社會公益的貢獻與付出，願將個人的心力投入更多社會公益；此時辭任大同董事長，相信董事會及在職與退休主管同仁會諒解。

林蔚山指出，自我期許個人未來的投入，能夠協助大同在下一個百年繼續發揮優良的傳統，維持「正誠勤儉」一貫經營理念，繼續對台灣這片土地做出貢獻。

他強調，大同是台灣最重要的本土企業之一，大同的永續經營已經不只是大同本身的發展而已，更象徵不畏艱難，不斷創新求進步的台灣精神，要讓這種台灣精神不斷傳承。

大同指出，林蔚山 1972 年就任總經理， 2006 年擔任董事長，在任期間帶領大同從家電跨入資訊產業，因其獨到遠見，領先業界在 2004 年帶領大同進入綠色能源產業，之後更運用豐富的機電與系統整合基礎，讓大同成為智慧能源產業佼佼者。

大同表示，林蔚山對大同集團也有諸多貢獻，1999 年協助華映取得日本三菱技術合作，成為台灣第一家面板廠，開啟台灣面板產業自力發展的契機，綠能也在他的大力支持下，成為全球前 3 大太陽能晶片廠。

大同強調，在大同歡慶百年，華映與綠能開始轉盈，大同也站上新事業成長軌道，林蔚山希望將更多個人心力投入在大同集團的發展和社會公益，且全力捍衛自身清白與維護司法正義。