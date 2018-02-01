光學元件醞釀重返榮耀

智慧型手機、車用感測、無人商店、物聯網等市場規模不斷擴增，與影像擷取、感測功能相關的光學鏡頭，市場需求大增，光學族群股在修正落底後即將風雲再起。

文．李彥緯

元月中，亞光 (3019)、佳凌(4976)、今國光(6209) 等多檔光學元件族群股，幾乎同步轉強走揚，短線急漲的強勁漲勢，讓不少投資人一度以為去年七至九月間，由玉晶光 (3406) 所點火的台股「光學鏡片與鏡頭族群股」亮眼行情，即將再度上演，有機會帶來豐厚的農曆新年開喜紅包。

光學鏡片與鏡頭的內建、搭載，已成為電子裝置應用市場，如：智慧型手機 (多鏡頭風潮、3D 感測解鎖、AR 擴增實境應用)、車用感測(車身周圍環境偵測、自動駕駛行車背景感測)、無人商店(消費者身份識別及行為記錄、購買商品記錄)、物聯網(裝置背景環境偵測) 等，不可或缺之重要零組件、模組與元件。一旦光學鏡片與鏡頭短缺，或是供貨不及、供應數量不足時，恐將因此阻礙前述各項終端應用市場未來發展。

伴隨全球智慧型手機、車用感測、無人商店、物聯網等市場應用風潮，正不斷發展與持續加溫下，產值規模不斷擴增，同時為光學鏡片、鏡頭、模組、設備、模具相關族群股，如：大立光 (3008)、亞光、華晶科(3059)、、玉晶光、光燿科(3428)、聯一光(3441)、揚明光(3504)、新鉅科(3630)、佳凌(4976)、今國光、迅得(6438)、中揚光(6668) 等，挹注未來營運獲利成長之穩定推升動能。

四大科技應用後市看好 相關光學族群股更旺

研調機構預測，全球「智慧型手機」全年出貨總量，將於 2020 年持續擴增達 20 億支左右。一旦智慧型手機搭載「雙鏡頭」硬體規格，市場整體滲透比率達 60％，鏡頭市場總增長將達約 4.2 億顆，以高階鏡頭模組目前每顆約十五美元報價計算，全球智慧型手機光學鏡頭市場規模整體預估將達六十三億美元。

自動駕駛系統所必備車用感測光學鏡頭應用市場方面，目前主流內建支援系統方案為 ADAS(傳感器偵測、機件配合控制功能之駕駛輔助系統)，車載鏡頭即為 ADAS 偵測子系統所不可或缺重要關鍵組件。伴隨自動駕駛技術持續擴大應用，所需搭載車用光學鏡頭數量也跟著不斷擴增。

根據 JP 摩根研究數據指出，2020 年，全球車用鏡頭總出貨量將達 2.25 億顆左右，其中，ADAS 系統光學鏡頭出貨總量約達 8800 萬顆。如以車用鏡頭現階段每顆平均價格約 40 美元推估，全球 ADAS 光學鏡頭市場規模將可於 2020 年持續成長達約 90 億美元。

另一方面，隨著人工智慧、機器視覺等新興電子應用技術日益成熟，以無人零售營運模式為最主要代表性之「新零售」行業，逐漸受到各大網路電商平臺、知名實體零售品牌高度關注。

自亞馬遜 (Amazon) 的「Amazon Go」，擴延至阿里巴巴的「淘咖啡」，全球「無人商店」展店旋風，正邁向席捲全球既有零售店鋪之路前進。目前已經開始出現一部分中小型創業公司憑藉卓越的人工智慧應用技術而逐漸嶄露頭角。中國艾媒諮詢 (iiMedia Research) 市調資料顯示，無人零售商店交易額 2017 年預估可達 389.4 億元人民幣。

未來五年內，無人零售店將迎來大規模發展紅利，2020 年預估成長率可大幅走揚達 281.3％，2022 年交易總金額將達 1.8 兆元人民幣以上。

2017 年，中國無人零售商店使用者人數規模僅六百萬人左右，未來五年使用人數料將大幅成長。預估 2020 年，全中國無人零售商店使用者總人數將可大增至 2.45 億人。

另外，有關「物聯網」市場應用規模方面，根據大型產業及市場調查機構─IDC，所公布市調報告指出，全球整體物聯網市場規模，將可於 2020 年，大幅擴增達 1.7 兆美元驚人規模。而全球物聯網安裝及互聯電子裝置，預估 2020 年將成長達五百億個。

光學終端應用市場起飛 大立光、新鉅科趁勢再起

全球手機鏡頭霸主大立光，2017 年稅後純益達 259.76 億元，年增率 14％，重回二位數成長率水準，EPS 高達 193.66 元，雙雙衝上歷史新高峰。

外界評估大立光後市表現，除考量生產線良率、鏡頭技術市場優勢外，產能規模亦為重要研判指標。

大立光斥資達二百億元以上興建台中新廠已於上一季上線量產，執行長林恩平透露，目前仍持續尋覓合適建廠土地中，預先為未來產能擴充作好準備。大立光持續擴產計畫，主要為整合製程、提升生產效率，以持續提升市場競爭力。

預料全球智慧型手機市場，應用光學鏡頭規格仍繼續拉升、搭載數量不斷增加之下，將有利目前已為全球手機鏡頭龍頭廠的大立光後市營運獲利持續衝高。法人看好正持續提升「車用玻璃鏡頭」技術競爭力的大立光，今年營收預估可達 711.65 億元左右，年增率有望達 33.95％，年度 EPS 有望衝高達 271 元。

台灣光學鏡片與鏡頭專業廠新鉅科，早在微軟 (Microsoft) 遊戲機 XBox One 流行時期，乃至於筆電產品 Surface 問世時，即已領先同業，深耕 3D 感測鏡頭技術開發領域。

新鉅科深耕體感 3D 鏡頭產品領域多年，去年第四季，中國光學鏡頭大廠─丘鈦入股，成為新鉅科最大法人股東後，雙方即積極合作，展開多項 3D 感測手機鏡頭、高規格手機鏡頭新品案開發作業，積極搶攻手機市場非蘋陣營品牌廠 3D 感測鏡頭搭載新商機。預估 3D Sensing、AR、VR 相關鏡頭產品最快可自今年下半年開始出貨，與丘鈦結盟效應持續發酵。

新鉅科切入 3D 體感相關產品應用領域即將開花結果，商機正蓬勃發展中，包括：手機、機器人、工業自動化、AR、VR、安控等應用領域，部分產品線更已開始小量出貨中。其中，3D sensing、AR、VR 相關鏡頭產品下半年有望開始出貨，預計最快下半年即可見到明顯收益。

另外，新鉅科與全球半導體業大廠英特爾 (Intel) 合作開發 3D 感測體感鏡頭，主要應用於人工智慧(AI)、車用、工業自動化設備等 3D 感測鏡頭市場，智慧型手機應用之 3D 感測鏡頭也已開始送樣認證。工業自動化鏡頭已開始出貨，儘管初期供應量不多，但已為新鉅科未來搶占 3D 鏡頭市場商機建立起一定的技術力水準與產業地位，有利後市衝刺業績表現。

物聯網、無人商店、ADAS 更夯 今國光、亞光可望扶搖直上

今國光目前已開始少量出貨部分物聯網裝置應用鏡頭 (主要以玻璃加塑膠(G+P) 技術製造)如 IP Cam(網路攝影機)等予 Ring、Panasonic 客戶，有機會自三月開始明顯放量。今國光董事長對今年營運成長動能深具信心，看好主要成長動能將來自物聯網應用，其次為「車載(車用鏡頭)、安防鏡頭、手機鏡頭。

車用鏡頭部分，今國光已獲得北美最大汽車零配件廠 Magna(麥格納)供貨認證，預計今年八月即將會有自行研發鏡頭產品開發完成，2019 年即可開始交貨予車廠客戶。手機市場部分，今國光亦鎖定 3D 感測應用。儘管目前光學鏡頭廠尚無法搶下 3D 感測發射端出貨商機，但今國光現階段正極力爭取成為接受端鏡頭，除大立光以外第二家主力供應 (貨) 廠。

此外，無人商店因須配置數量龐大「照相」鏡頭，用以辨識消費者來店消費時自貨架上拿走的是哪些商品，因此，如果亞馬遜未來亦將此展店概念進一步擴大，同時複製至旗下於去年六月中旬，花費一三七億美元新併購連鎖超市「全食 (Whole Foods Market)」時，後續辨識用光學鏡頭使用量恐將隨之大幅擴增。市場消息傳出，亞光已成功打入亞馬遜無人商店鏡頭供應鏈，自原本供應商手中搶下訂單，近期開始供貨。另一方面，亞光原本即出貨予全球電動車大廠─特斯拉(Tesla) 之車用鏡頭，亦有望開始逐步加大出貨量。

來源：《理財周刊》 910 期

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