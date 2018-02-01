演說界成長教母 借錢被拒大賺「餘命財富」

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

海內外演講超過五千場的演說界成長教母吳娟瑜老師，是知名的兩性、親子專家，著作有二十多本，只要是感情糾紛案件上了社會新聞，就經常看到她被記者包圍採訪的畫面，只是外界很少人知道，她的人生其實遇到很大的轉折，步入中年，還陷在缺錢的漩渦中跳不出來，是上一代的家庭環境，影響了她的個性，雖然賺進不少講師費，以前卻不懂怎麼管理錢財。

「從小爸爸對我太好，常常說：阿如啊，這錢給妳，造成我在婚姻家庭裡，對錢財不懂得拿捏，所以常常夫妻吵架。」有切身之痛的吳娟瑜，在演講的時候總會特別呼籲：「孩子就是要窮著養，不可以富著養。」提醒天下父母絕不要因為少子，而過度寵愛小孩。她四十歲仍開口向家人借錢，遭受被掛電話拒絕的沉重打擊後，才徹底清醒，打破一直以來覺得可以依賴原生家庭的想法，好不容易才擁有自己的房子。

一通電話 重新思考人生

吳娟瑜回憶，那通改變她一生的電話：「現在回想起來真是好笨哪！老公的公司又要周轉錢，我說媽，我現在只欠二萬五而已，媽媽的聲音很冷，說沒那些錢。」每次都幫她，最信賴的親人，這次竟然如此的堅決，「咔嚓一聲，電話就掛掉，可是我的人生，就因為這樣轉變了！」面對當下母親的絕情，她眼淚大潰堤，才發現自己必須獨立，沒有人可以依靠，開始重新思考：「老公的事業剛要起步，但是我怎麼樣去養活我的孩子？我自己的人生又在哪裡？」

「房租、吃喝開銷很多，剩餘的錢都拿到 (老公) 公司去周轉，造成了口袋空空。」要改變一如往常、夫妻之間的家庭財產分配，吳娟瑜可是卯足了勇氣和決心：「後來做了一些財務切割，這樣才有一筆餘款可以買房子。」但夫妻雙方有了共識，還是會彼此為家庭負擔，「我們現在是財務獨立，我和他都很照顧家庭、分攤費用。」

她終於看到戶頭錢漸漸變多，歷經五到十年的時間，總算買下人生中的第一棟、第二棟房子，對比過去租屋當無殼蝸牛的日子，她現在過得豐盛有餘：「我遺囑都寫好了，就是兩棟房子，正好兩個兒子一人一棟。」

熱愛分享 持續創造「餘命財富」

吳娟瑜對教育兩個兒子的理財觀念，原本也繼承了上一代的做法：「爸爸怎麼教，我就怎麼教，來來來，這些錢給你們，所以我也錯了！」自母親無情掛電話後，她才醒悟：「一定要早早跟小孩講，我不可能養你們一輩子！」

不同於一般父母，吳老師持續創造了屬於自己的財富，不依靠孩子過下半輩子：「我們不要想說，小孩將來長大了，會賺很多錢養我們，有的話很感恩，沒有，我還是要靠自己。」

心理學家馬斯洛 (Abraham Maslow) 提出五階「需求層級理論」：生理、安全、歸屬與接納、自尊、自我實現，他主張滿足需求，最終可以成為一個「自我實現的人」。而現在的吳娟瑜，每天樂活，運動養生加上跳舞，還到各國去演講，主動創造「餘命財富」。

她進一步解釋：「房子會增值、版稅、債券、基金、股票，還有很多好朋友，都可以把它們納進餘命財富。」但老公認為她已經當阿嬤了，應該在家享清福，曾經擋在門口，不讓她去演講：「我告訴他，我不是阿嬤而已，我終生目標，就是把好的影響，分享給更多人。」不只台灣，吳娟瑜也受邀到中國大陸、馬來西亞、新加坡、美國，今年還要到英國演講，看到她因為分享而快樂，丈夫就再也沒有反對了。

「平衡式成功」 活力十足

對於股票、基金、債券等投資理財工具，吳娟瑜坦言：「真的要去投資，不懂也會怕怕的，但至少我懂得投資自己。」不論是情緒管理、溝通管理、衝突管理、壓力管理、兩性關係、孩子教養等議題，吳娟瑜老師的演講五花八門，從一開始剛出道，受扶輪社、青商會之邀演講，只領紀念旗子或盤子回家，到現在已經朝向「短時高工資」邁進，雖然海內外演講往往耗費許多心力和體力，但是「平衡式成功」為她帶來源源不斷的活力，持續「演講人生」，吳娟瑜分享七項規劃：

一、健康規劃：今天的疲勞，今天消除。她舉例：「我會去找經絡按摩、美容、游泳、泡熱水。」懂得賺錢，也要懂保養，才能樂活。

二、親情規劃：家庭聚餐。藉由固定的與家人聚餐，也可以讓兒孫從中學習，累積智慧。

三、工作規劃：提升專業素養，即使已經博學多聞，吳娟瑜仍不斷吸收新知，「每天閱讀，讓自己變成不可取代的人。」

四、財富規劃：朝短時高工資邁進，努力讓自己一步步成為更有價值的講師，吳娟瑜不避諱透露演講價碼：「現在公家機構最少有三千六到五千元。」

五、成長規劃：以「利他導向」為主，為了讓來聽她演講的民眾有更多收穫，她身體力行活到老學到老：「有關 AI 人工智慧、未來學我也要懂。」

六、休閒規劃：看電影、閱讀。其實她的娛樂，也和工作規劃合而為一。

七、社會服務規劃：關心讀者、聽眾群。她曾經遇到女性讀者從 FB 粉專傳來訊息問：「爸爸在外面有小三，媽媽一點都不知道，可是爸爸很疼我，該怎麼辦？」吳娟瑜同理讀者心情：「妳的遭遇跟我小時候完全一樣。」開導並陪伴讀者走過人生的低潮。

來源：《理財周刊》 910 期

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