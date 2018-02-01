回顧勞基法一修再修企業老董貶蔡英文讚賴清德

台灣競爭力論壇於今 (1) 日舉行「歲末年終蔡政府總檢討」記者會。受邀出席的敏孚機器董事長魏昇煌表示，去年年初勞基法修訂根本荒腔走板，讓勞工為了有更多收入，要找第二份工作，反到付出更多成本與心力，為什麼不讓勞工在同樣的場所加班就好，但是行政院長賴清德上台後，把勞基法修正得更有彈性，所以還是要給賴清德肯定。

魏昇煌指出，他從沒有看過台灣企業有黑心、逼迫勞工加班、爆肝之類的情況，反而是許多員工在抱怨，那些勞團哪個人有在上班，勞團的上班就是抗議，他們的訴求決不是勞工的心聲。

魏昇煌說，PM2.5 空氣汙染狀況更加嚴重，對人身體的危害更大，但是台灣缺電，去年還出現大跳電的狀況，不要說工業用電缺乏，民生用電更可能受影響，台灣要經濟發展，沒有電該怎麼辦呢？因此他還是要回到核四議題，確實核災發生會對台灣影響很大，但是火力發電產生許多 PM2.5 的致癌物，雙方相持不下，政府應該要做到零核災的保證。

魏昇煌表示，政府真的有心要替勞工謀福利、加薪，要請蔡政府向國民黨經濟起飛的時代學習，就是要努力提振台灣經濟，只要經濟起飛，企業就會加薪搶人，這才是正向循環，而不是像現在一樣殺雞取卵，一面說要替員工謀福利，一面卻壓迫企業吐出利潤。



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