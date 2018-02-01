MIMS宣布擴大發展：在台灣開設分公司

新加坡 - Media OutReach - 2018 年 2 月 1 日 - MIMS 為亞太地區知名領導廠商，以多種媒介為客戶提供藥品資訊、醫學知識，以及透過數碼方案來促進醫療產業界之溝通。MIMS 很榮幸宣布即將在台灣設立分公司，而新辦公室將設於台北市大安區敦化南路二段 97 號 20 樓。

這次拓點是為了迎合台灣醫療產業界對於醫學資訊服務與日俱增的需求。MIMS 台灣分公司將由來自台灣和香港的專業團隊，從區域的角度，採取整合式的跨領域方法來為台灣市場提供迎合客戶需求的醫學資訊服務。

「MIMS 將以高度專業的經驗，為台灣客戶提供醫療通訊及策略規劃服務。」亞太區醫療通訊地區副總裁 Victor Wright 表示。「 MIMS 以提供卓越的學術主題內容及活動規劃的能力自豪，同時我們具有高水準的編輯、嚴格的審核標準，並嚴格遵守醫療出版的法規。我們很高興即將有機會為台灣醫療產業提供最專業的服務。」

在台北辦公室成立之前，MIMS 已經為多間設立於台灣的國際藥廠提供了上述的服務。

過往，MIMS 在亞太地區的醫療保健領域處於領先地位。在過去的十年，MIMS 穩步發展出以數碼方案來協助醫師與醫療產業進一步提升病患的治療效果。

關於 MIMS

MIMS 成立於 1963 年，為亞太地區知名領導廠商，以多種媒介為客戶提供藥品資訊、醫學知識，以及透過數碼方案來促進醫療產業界之溝通。MIMS 藉由促進知識交流、優化臨床決策過程以提升病患治療效果。現今在亞太地區 13 個國家（包括台灣）大約有兩百萬名醫藥從業員訂閱 MIMS 之藥品與醫學資源網站、數碼或實體印刷出版刊物。