鴻海轉型由硬轉軟外資買盤回籠 股價跳漲收復月線

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘昨 (31) 日在股東臨時會上點明，過去三年來，公司著力轉型升級，要從硬件轉型成軟件公司，利多激勵今日外資買盤湧入，推升鴻海股價跳空上漲，最高來到 94.8 元，重新站上月線之上。

郭台銘昨天也為股價抱屈，台灣股市過去十年來，發現有資訊不對稱的問題，而台灣小股東因為訊息不對稱，常常受到外資影響，甚至鴻海公司基本面不錯，但是受到消息面影響，造成強外資，弱內資及小股東。

郭台銘指出，外界都認為鴻海是代工廠，將公司與蘋果連接在一起，但是鴻海已經在積極轉型，要從硬件轉型成軟件公司。郭台銘更為股東提振士氣，表示買股票就是要對公司長期有信心。

鴻海近期持續在 90-97 元之間區間盤整，法人指出，鴻海的 5 日線、10 日線及月線也陷入糾結，今天的長紅棒也成功收復 5 日線及月線，如果買盤能夠續穩，還是有機會繼續挑戰季線反壓區。

如果投資人短線看好鴻海走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海中信 75 購 01(068721-TW)、鴻海日盛 75 購 02(069002-TW)、鴻海兆豐 75 購 01(062649-TW) 等。