高通財報佳 完成併購恩智浦交易

晶片設計商高通 Qualcomm (QCOM-US) 公佈了第 4 季財報，表現優良的營收及盈利使股價於盤後也穩住了上漲趨勢，週三 (31 日) 股價上漲 1.88% 來到 68.25 美元。

據了解，手機及車用晶片需求量大增，但中國手機市場暗淡，使分析師降低了這季的營收預測。Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 提道，中國 2017 年 4G 手機出貨量較前年下滑了 11%。Stifel 分析師也認為蘋果 (AAPL-US) 及中國則是業績問題的根基。

高通上一季財報顯示： - 高通最大事業群 CDMA 科技，營收較去年同期成長了 13% 達 46.5 億美元。

- 權利金部門營收因於蘋果的糾紛 (蘋果拒絕給付 10 億美元權利金)，下滑 28% 至 13 億美元。

- 營業利潤因美國稅改案，一次性給付 60 億美元，及南韓 FTC 的 8.68 億美元罰金，使最終數字為虧損 59.5 億美元。

- EPS 每股為 0.98 美元，比分析師預期的 0.91 美元高。

- 營收為 60.7 億美元，較分析師預期的 59.3 億美元高，年增率 YoY 成長 1.2%。

高通目前正完成併購汽車晶片商 NXP 半導體 (NXPI-US) 的 380 億美元金額。