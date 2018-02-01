旺宏去年獲利7年高 今年營運樂觀股價跳空上漲

旺宏 (2337-TW) 去年獲利交出好成績，去年第 4 季及全年稅後純益都創下 7 年高點，全年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元，旺宏對今年毛利率及營運看法樂觀，法說會釋正面消息，推升今 (1) 日股價跳空開高；另一檔 DRAM 股華邦電 (2344-TW) 預計明 (2) 日召開法說會，股價也同步上揚。

旺宏法說會公布去年財報，去年第 4 季營業毛利率 43%，季增 5 個百分點，年增 11 個百分點，稅後純益 25.76 億元，季增 21%，年增 267%，連續 6 個季度獲利，創下自 2010 年第 3 季以來 7 年多單季新高，每股純益 1.45 元；去年全年也轉盈，累計去年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元。

總經理盧志遠指出，今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚，SLC NAND Flash 的需求也持續成長，價格穩定，且有機會微幅上揚，樂觀看待今年毛利率及營運表現，他強調，NOR 市占率早已是全球第一，今年要力拚 SLC NAND 成為全球第二大。

盧志遠指出，第 1 季雖是傳統淡季，但目前接單狀況蠻好，12 吋產能滿載生產，去年底因應客戶需求，庫存金額增至 98.7 億元，今年第 1 季需求還算好，雖然營運將較去年第 4 季減弱一些，但對首季毛利率及展望樂觀，對今年全年毛利率、營收、獲利也都是樂觀看待。

旺宏股價在去年 10 月間一度拉升到 60.9 元高點，其後走跌至 36.1 元，在半年線止跌反彈，今日以 47.5 元開高，一度拉升到 47.65 元，盤中漲幅逾 2.5%；華邦電以 23.95 元開出，盤中漲幅 0.84%。

若投資人看好旺宏後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：旺宏玉山 75 購 01 (066032-TW)、旺宏日盛 75 購 01 (069003-TW)、旺宏國泰 76 購 02 (069672-TW) 等。