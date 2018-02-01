Gogoro又出新款 開放他廠用電池免權利金

電動機車品牌 Gogoro 今（ 31 ）日發表新車款 Gogoro 2 Deluxe Edition ，同時宣布將開放國內業者使用 Gogoro 電池和換電系統，完全免權利金。

經濟部工業局日前表示電動機車換電系統擬以 Gogoro 的系統為公版，引發其他業者反彈。而 Gogoro 執行長陸學森今日表示，將開放國內業者採用 Gogoro 的電池、換電系統和電控系統製造電動機車，只要負擔相關成本，就能享有 Gogoro 換電系統專利授權，且免付權利金，希望藉此和其他業者合作，除推廣電動機車外，也希望未來能共組電動機車的「台灣隊」，攜手進軍海外市場。

Gogoro 指出，根據調查，台灣人每日平均騎機車 20 公里，等於每月騎 600 公里，加上保養、稅金及油資等花費，騎油車每公里得花 1.44 元的成本，但騎 Gogoro 只要 1.33 元，如果里程數達 1000 公里，每公里的成本更可降到 1.2 元，比油車省了 15 %。

根據 Gogoro 統計，開賣 2 年多以來已有逾 5 萬名車主，目前全台有超過 500 座的電池交換站，累積電池交換次數也達到 921.3 萬次，平均每天有超過 3 萬次的電池交換，累計里程數超過 1.7 億公里，可繞地球 4303 次。

Gogoro 表示，今年經銷門市和換電站將翻倍擴展。至於未來若與其他業者合作，換電站的經營、維護等責任將如何劃分， Gogoro 則表示相關細節都還有討論空間。

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