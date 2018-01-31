【大行報告】工銀國際：險資資管新規落地 激進小型險企沖擊較大

工銀國際發表保險業研究報告指，險資資管新規正式落地，對行業的整體影響在合理範圍内。新規雖然對監管和風險控制驅嚴，例如對資金來源、險資運用獨立性、非标投資、二級市場股權投資的管控;但也進一步拓寬了險資運用渠道和靈活度，如新三版，資産證券化産品的投資，以及擴寬委托範圍。短期内對合規的大型險企影響有限，但將沖擊投資激進以及資金來源不合規的小型險企。

随着2013年開放險資投資渠道以來，除了存款、證券和不動産外，新規新增了險資可投資産證券化産品、創業投資基金等私募基金、設立不動産、基礎設施、養老等專業保險資管機構;專業保險資管機構可設立私募基金。同時，險企開放投向新三版股票。

新規區分對一般股票投資、重大股票投資和上市公司收購等的差别監管。其目的是規範險資二級市場投資行為，鼓勵長期價值投資。同時，要求險資必須獨立運作，險企股東不得違法違規敢于保險資金運通工作。這將嚴控保險業務被利用作為融資及投資平台。

管理辦法將原來屬于另類投資的股權投資單獨注明，增加對另類投資管理的重視度。新規同時規定險企購置自用不動産、開展上市公司收購或者從事對其他企業實現控股的股權投資，應當使用自有資金。而舊版和征求意見稿隻是規定不得使用各項準備金。監管將嚴控險資股權投資資金來源。

新規加強委受托管理，要求投資管理人受托管理保險資金，不得將受托資金轉委托或為委托機構提供通道服務，加強去嵌套、去杠杆和去通道工作。這禁止了此前險企將保險賬戶讓基金公司管理的做法。根據新規，基金子公司不能成為險資的委外對象;同時險資不能投資基金子公司産品。然而，新規也放松了對所投基金公司的要求。新規删除了投資公募基金對應的基金公司連續三年淨資産1億以上要求，擴大了委外範圍和靈活度。

強化金融監管的協調。對外投資，加強了與其他金融監管部門之間的協調，要求境外投資符合保監會、央行和外管局規定。

報告最後表示，新規對大型險企影響有限，激進的小型險企沖擊較大。基于2016年征求意見稿以及2017年11月金融行業資管新規，市場對此次險資資管新規已有預期。新規雖然強化了監管和風險控制，例如對資金來源、險資運用獨立性、非标投資、二級市場股權投資的管控;但也進一步拓寬了險資運用渠道和靈活度，如新三版，資産證券化産品的投資，以及擴寬委托範圍。工銀國際認為新規嚴控風險，長期將利好險企資産端的投資環境。短期對于合規的大型險企影響有限，而在股權投資以及非标投資激進，同時資金來源不合規的小型險資沖擊較大。

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