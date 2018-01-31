【大行報告】申萬升宏華(00196-HK)目标價至1.14元 維持增持評級

申萬研究發表報告指，伊朗緊張局勢延續的大環境下，布倫特原油遠期價格首次在14年價格暴跌之後觸及70元美金/桶。受油價強勢回升拉動，巴克萊全球油氣行業資本開支指數預計在17年同比增加7%的基礎上18年繼續同比增加8%。

宏華(00196-HK)在上周五發布公告，考慮到春節假期將近，潛在的購買者需要更多的時間進行内部審批流程，所以將延長海工板塊公開挂牌期。申萬預計海工板塊不會晚于18年年中出表。考慮到海工板塊17年已全額計提減值損失且17年相關經營性損失預計為人民币1億元，上調18年海工板塊的虧損預測至人民币5000萬元。雖然短期虧損增加，但該行認為這一戰略性出售在長期仍將利好宏華。

此外，受上遊油公司資本開支強勁複蘇的拉動，宏華實現了向阿拉伯鑽機公司價值1.2億美金的10台鑽機的銷售，銷售收入將占16年總收入的33%。根據與管理層的交流，截止18年1月，宏華共有價值人民币45億的在手訂單預計于18年交付，交付的訂單總金額是16年總銷售收入的5.5倍。

報告指，在上遊油公司資本開支連續兩年增長的背景下，該行觀察到宏華的訂單量在18年初期有明顯的複蘇。基于巨大的增長潛力，將公司目标價由0.90港元上調至1.14港元。對應16.3%的上行空間，維持增持評級。

截至發稿，宏華股價跌1.06%，報0.93元，成交1553.29萬元。

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