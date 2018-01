CHECKBOX 贏得FINTECH 2018總決賽冠軍

澳洲初創公司在 21 名對手中脫穎而出,榮獲最佳表現獎

香港 2018 年 1 月 31 日電 / 美通社 / -- 今年 Next Money 在香港舉辦 Fintech 總決賽,總決賽為現場提案,Checkbox 是個屢獲殊榮的平台,為監管和條例制定的過程實行數碼轉型,並建立在雲端的商業應用上,獲評選最佳表現大獎。是次比賽是香港創立業節活動之一,由 Visa 隆重呈獻,並獲金牌贊助商香港投資推廣署 (Invest HK) 及 Senjō集團贊助支持。

決賽當天共有 22 隊參賽隊伍,分別來自世界各地的創業公司。每隊有 4 分鐘時間,向現場觀眾和金融科技界評委提案他們的創業方案。Checkbox 在所有範疇得分最高 ,評委亦十分欣賞他們的整體實力、對創業方案的投入度和相關性。對於 Checkbox 能榮獲最佳表現獎,首席執行官兼共同創辦人 Evan Wong 表示:「能夠勝出比賽,我們實在是十分激動,同時很高興能晉身 Next Money 的 FinTech 總決賽! 我有信心說,Checkbox 能為監管過程實行數碼轉型,實在是獨領風騷。這一次的勝利將為我們的業務帶來推動性增長,我們為此感到十分興奮!」

最佳表現獎得主 Checkbox 將獲得 1 萬美元的獎金,並將特別邀請到新加坡 Visa 創新中心,與 Visa 專家團隊探討面對商業挑戰的解決方案,共同為商界未來發掘創新意念。

除此之外,評委亦在三個類別中挑選最佳隊伍並頒發獎杯。最佳初創企業得獎隊伍為 jumper.ai (新加坡),位置]、最佳成長期初創企業由 Moneytree (日本) 奪得。而 BlueFire AI (香港) 則獲頒發最佳成熟期初創企業。所有獎項得主皆獲得 Next Money 渠道的合作和宣傳機會。

評委根據評分準則為各隊初創企業計算分數,評分包括:商業模式應用、規模性和穩健性; 轉型概念和技術; 市場機會和市場規模; 客戶體驗設計和簡易度、創造財富機會和盈利預測,當然還有他們的提案表現。

香港投資推廣署金融科技主管夏多希 (Charles d'Haussy) 表示:「我們很高興能夠參與 Fintech Finals 的準決賽和總決賽。今年的競賽相當激烈,得獎者充份展現了金融科技行業的迅速發展及轉變。我們具活力及發展蓬勃的金融科技社群、積極的監管機構、集資機會和政府的支持,反映了香港金融科技生態系統的增長和演變。香港是金融科技企業在亞洲擴展的完善跳板。」

Visa 香港及澳門地區總經理戴嘉倩 (Caroline Ada) 指:「今年參賽的初創公司實力相當高,令我們印象深刻,而站在決賽舞台上的參賽隊伍更是精英中的精英。他們向我們展現了強大的創新力量,為客戶帶來更好的體驗。Visa 致力與更廣泛的金融科技社區合作,為商界建構更好的未來。Fintech 總決賽 2018 充分表現了金融科技社區的活力。」

Next Money 創始人兼 Fintech 總決賽主辦人 Rob Findlay 指:「我們在今年的比賽中,看到才華洋溢的精英和世界頂尖的理念。Checkbox 獲得最佳表現獎,實在是實至名歸。我相信所有入圍決賽隊伍的前景無可限量,有潛力塑造金融服務業新機遇,惠及大眾。」

香港創業節活動之一的 FinTech 總決賽將繼續於 1 月 30 日舉行,地點在香港會議展覽中心。按此了解更多。

Next Money 簡介

由 Rob Findlay 共創的 Next Money 是全球金融科技行業,致力於通過設計、創新和創業精神促進金融行業再造。Next Money 聚集來自初創企業、銀行業、科技界和設計界等不同領域志同道合的人。透過參與各類會議和活動,以及演講和專題討論把他們聚在一起,共同探討、學習和開發金融行業轉型的新方法。經過四年的發展,起源自新加坡的 Next Money 已經成為全球品牌,在世界各地聚集了志同道合的群組,並不斷把圈子擴大。有關 Next Money 及 Fintech 2018 總決賽詳細資料,請參閱 https://ff18.nextmoney.org/

Visa 公司簡介

Visa 公司 (NYSE:V) 是全球首屈一指的電子支付公司,旨在透過最創新、最安全及最可靠的電子支付網絡,連接世界各地,使消費者、企業及經濟得以篷勃發展。VisaNet 是 Visa 全球最先進的支付處理網路,不但為全球提供安全可靠的電子支付平台,每秒更可處理超過 6 萬 5 千筆交易。公司一直致力把創新視為重點,為電子裝置之間的互聯購物帶來迅速增長。同時,創新也為全球全人類無現金未來的夢想帶來源動力。隨著世界逐漸由機械轉型至電子社會,Visa 將透過自身品牌、產品服務、人力資源、網絡及規模來重塑未來商務的發展。更多資料請參閱 https://usa.visa.com/about-visa.html, visacorporate.tumblr.com 以及 @VisaNews.

香港投資推廣署簡介

香港投資推廣署成立於 2000 年,是香港特別行政區政府轄下部門,專門為香港吸引外來直接投資,以及全力支持海外及內地企業來港開業或擴展業務,並提供免費專業意見和度身服務,協助企業在香港充滿活力的經濟環境下獲取成功。詳情請參閱 http://www.investhk.gov.hk/

香港創業節簡介

過去幾年,香港的創業生態系統迅速增長。而香港長期被評為全球增長最快的創業樞紐。為慶祝和展示香港創業生態系統的發展成就,投資推廣署將於 1 月 29 日至 2 月 2 日舉辦 2018 香港創業節。為深入探索創業和顛覆性的創新,為期一星期的香港創業節將安排一系列主題演講、互動式指導講座和黑客馬拉松活動。來自金融科技、數碼健康、智能城市技術、物聯網和零售創新等行業的資深創辦人及投資者也將會分享個人的寶貴經驗。詳情請參閱 www.startmeup.hk