台灣如何發展AI新創 Google簡立峰：具備拿不走的優勢

Google 台灣董事總經理簡立峰表示，台灣要發展 AI 新創必須招募最好的人才、具備並運用別人拿不走的優勢，以及學習資源有限的小國，建立屬於自己的發展模式。

談及台灣如何發展 AI 新創，簡立峰認為，第一，必須招募最好的人才，最好的人才在全世界最值錢，新創團隊裡有優秀的人才，代表團隊領導者有能力說服人才跟隨自己、而不是進入大公司效力，創投才會願意投資，團隊也才能度過創業的艱難時刻。

第二，過去 10 年來許多年輕人都是菁英，卻沒有運用台灣自身的優勢，反而在台灣弱勢的基礎上開拓，簡立峰以自己身為 Google 在台研發基地的首號員工經驗指出，要做又成功、在這塊土地上又有優勢的項目，具備拿不走的優勢，才能成就一番大事。

第三，台灣處於相當特殊、不大不小的環境，人口不夠少到能放棄台灣市場，也不夠多到足以養活自己的市場，簡立峰認為，應學資源有限的芬蘭或以色列等小國，建立屬於自己的發展模式。

簡立峰也提到，台灣正在等待獨角獸的出現，他點名 Gogoro 與沛星 (Appier) 有機會成為台灣第一個獨角獸。簡立峰指出，Gogoro 不是單純的電動機車公司，而是非常有潛力的物聯網公司，而沛星也入選了全球前百大 AI 企業，兩者都相當具有實力。

