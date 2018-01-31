LINE擬推出加密貨幣交易所

過去一年日本的加密貨幣交易活動大幅攀升，大量散戶投資者成為推動包括比特幣在內的加密貨幣上漲的主要力量。在中國和韓國當局先後打壓加密貨幣投機活動後，日本在全球加密貨幣市場的份額正迅速擴大。

新浪財經今 (31) 日援引路透社報導，日本社交媒體巨頭 Line(3938-JP) 周三表示，計劃推出一個加密貨幣交易所，Line 在一份聲明中表示，已向日本金融監管機構提交了開設一家加密貨幣交易所的申請，目前正在接受審核。

LINE 股價

據報導，Line 表示，將通過一家名為 Line Financial 的新公司提供交易貨幣交易服務，還將通過 Line 的即時通訊應用來提供貸款和保險服務。

新浪科技今 (31) 日援引彭博報導，消息人士稱，Line 的金融服務有可能採用自主品牌，也可能採用獨立品牌。

其中，保險業務將專注於產品分銷，最初將瞄準高傭金的日本市場。Line 還考慮，在金融基礎設施不發達的市場應用區塊鏈技術，提供多種服務，例如通過手機支付水電煤帳單。

消息人士還透露，Line 正在全球範圍內招聘金融科技和區塊鏈專家。目前該公司已收到了數百份應聘申請。