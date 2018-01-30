【IPO追蹤】小米IPO鎖定香港 目標估值900-1100億美元

據悉，小米計劃于2018年第三季度末于港交所上市，估值希望達到900-1100億美元，P/E(市盈率)60倍。

近日，小米Pre-IPO融資項目悄然開售。全天候科技獲得的一份小米Pre-IPO融資項目方案顯示，目前小米底層資産估值為540億美元，上市後保守估計市值為1000億美元。小米2017年底已啓動香港上市工作，投行摩根士丹利、摩根大通均已入場。據該方案，小米Pre-IPO融資將于今年2月27日前交割。

全天候科技曾就上述方案及小米IPO相關問題向小米方面求證，對方表示不予置評，“沒有相關信息可分享”。

一位知情的券商人士告訴全天候科技，目前有數十家券商正在參與小米Pre-IPO，“小米于2018年下半年在港上市的可能性非常大”。

“小米現在比較擔憂的是(港股)市場調整。若9月過hearing(上市聆訊)，遭遇市場調整，招股價可能會按下限寫，估值也會打20%的折扣。”上述券商人士說。

不過，小米赴港上市幾成定局。小米選擇港交所上市，或是基于業務布局和港交所政策的綜合考量。這對港股投資者而言也是重大利好。目前港股科技股相對較少，香港資本市場對第一梯隊的中國科技股IPO追捧度極高，這從“三馬”投資的衆安保險、騰訊旗下的閱文集團在港IPO的表現就可見一斑。

若千億美金估值成真，小米將成為2018年港股最大、最重要的科技股IPO;也將成為2014年阿裡巴巴上市以來(2314億美元估值)上市規模最大的科技類公司。

來源：全天候科技

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